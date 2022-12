On poprowadzi mecz Francja – Polska. Nie pokazał żadnej kartki na mundialu!

Reprezentacja Polski osiągnęła historyczny awans do fazy pucharowej mundialu pierwszy raz od 36 lat, kiedy to na mistrzostwach świata w Meksyku Orły Antoniego Piechniczka zakwalifikowały się do 1/8 finału poprzez ranking drużyn z trzecich miejsc. Rywalem tamtej ekipy była wówczas reprezentacja Anglii, która, głównie za sprawą Gary'ego Linekera (hattrick w tamtejszym spotkaniu) wyeliminowała Biało Czerwonych w marzeniach o ćwierćfinał wynikiem 3:0.

Już jutro, tj. w niedzielę, 4 grudnia Polacy po raz kolejny staną przed szansą awansu do 1/4 finału. W tym celu będą musieli wyeliminować aktualnych mistrzów świata, czyli Francuzów, co nie będzie proste.

Sędzia meczu Francja – Polska

Na oficjalnym Twitterze FIFA Media pojawiła się informacja, że sędzią w meczu Polski z Francją będzie pochodzący z Wenezueli Jesus Valenzuela. Reszta obsady także pochodzi z Ameryki Południowej. Asystentami sędziego głównego będą Wenezuelczycy, Jorge Urrego i Tulio Moreno. Z kolei arbitrem technicznym zostanie Peruwiańczyk Kevin Ortega.

39-letni wenezuelski sędzia po raz drugi poprowadzi mecz w tegorocznym mundialu. Po raz pierwszy sprawował pieczę nad spotkaniem Anglii z USA, gdzie padł bezbramkowy remis, ale też był to jeden z „najczystszych” meczów mistrzostw świata w Katarze, ponieważ nie została pokazana żadna kartka.

Jesus Valenzuela sędzią w meczu Francja – Polska

Wenezuelski arbiter pracuje w zawodzie od kilku lat, a jego dotychczasowym największym osiągnięciem w karierze było prowadzenie spotkań w igrzyskach olimpijskich w Tokio, które odbły się w 2021 roku. Wówczas sędziował trzy mecze.

Miał okazję sędziować także w dwóch meczach Copa America oraz siedmiu spotkań w eliminacjach mistrzostw świata w Ameryce Południowej, a także ponad 30 meczów południowoamerykańskiego odpowiednika europejskiej Ligi Mistrzów, czyli Copa Libertadores.