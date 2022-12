Bartosz Bereszyński wciąż odczuwa ból w nodze. Zdradził, jak się czuje

Jeśli mamy wskazać jednego z bohaterów reprezentacji Polski podczas fazy grupowej mundialu w Katarze, będzie nim bez wątpienia Bartosz Bereszyński. Jego pojedynki z Hirvingiem Lozano, Angelem Di Marią i Firasem Al Buraikanem zostaną zapamiętane na długo, a przed nim jeszcze trudniejsze zadanie w postaci próby powstrzymania Ousmane'a Dembele z Francji. Wciąż nie wiadomo, w jakiej dyspozycji będzie lewy defensor naszej kadry.

Bartosz Bereszyński: Czuję dyskomfort od meczu z Chile

Bartosz Bereszyński został zmieniony w meczu z Argentyną po zgłoszeniu selekcjonerowi kontuzji. Jego występ w 1/8 finału wciąż jest niewiadomą, jednak nie można go całkowicie wykluczyć. W najnowszym wywiadzie zdradził, że ma problem z mięśniem dwugłowym, który może nie jest poważny, ale doskwiera mu w trakcie meczów.

– Kiedy obciążenia się kumulują, ból narasta. Zmagam się z tym od początku zgrupowania, czuję dyskomfort od sparingu Chile, który rozegraliśmy dzień przed wylotem do Kataru. Z Meksykiem i Arabią wybiegałem pełne 90 minut tylko dzięki ambicji – powiedział „Bereś” dla „Przeglądu Sportowego”.

Bartosz Bereszyński: Znam Dembele doskonale

Jutro, tj. w niedzielę, 4 grudnia Polska stanie przed najpoważniejszym zadaniem, czyli 1/8 finału, gdzie czeka na nich spotkanie z reprezentacją Francji. Bartosz Bereszyński będzie miał obowiązek powstrzymywania przede wszystkim prawego skrzydłowego Les Bleus, ale też FC Barcelony, Ousmane'a Dembele. Bartosz Bereszyński zapewnił, że zna go doskonale, jednak z gry przeciwko niemu nie ma dobrych wspomnień.

– To nieprzyjemny zawodnik do pilnowania, dobrze gra lewą i prawą nogą, jest szybki, nieprzewidywalny, rzadko powtarza ten sam drybling. Tych ostatnich nadużywa – nawet jeśli nie uda mu się dziewięć prób, to po chwili jest dziesiąta. Kiwa się do skutku, ale ten typ tak ma – dodał defensor Biało-Czerwonych.

Bartosz Bereszyński: Mamy szansę przejść dalej

„Bereś” optymistycznie podchodzi do meczu z Francją. Jest przekonany, że Polska ma szansę awansować i sprawić niespodziankę.

– Proszę spojrzeć, co dzieje się na mundialu. Odpadli Niemcy, mecz przegrała Hiszpania, ale też Francja, która w ostatnim spotkaniu grupowym uległa Tunezji 0:1. Wiem, że byli pewni awansu, że mieli sześć punktów, że zagrali w mocno rezerwowym składzie, ale każda porażka potrafi wybić z rytmu – zauważył nasz reprezentant.

