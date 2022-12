Trener Francji pochwalił styl gry Polaków. „Wolę dmuchać na zimne”

Reprezentacja Francji uchodzi za faworyta meczu z Polską, jednak nikt nie może być pewien przebiegu spotkania. Didier Deschamps przyznał na niedawno odbytej konferencji prasowej, że Polacy są dobrzy w grze defensywnej i jego zdaniem, lubią taką grę. Padło także kilka pytań na temat wydarzeń z przeszłości, kiedy to Francuzi odpadli ze Szwajcarią na mistrzostwach Europy w 2021 roku. Selekcjoner naszych jutrzejszych rywali nie chciał się do tego odnosić.

Didier Deschamps: Musimy być gotowi

Selekcjoner Francuzów przyznał, że faza pucharowa znacznie różni się od grupowej i wszystkie ekipy będą nastawione na inny, bardziej ofensywny futbol.

– To całkiem inna sytuacja niż dotychczas. Teraz każdy mecz trzeba wygrać, żeby pozostać w turnieju. W przeciwnym razie jedzie się do domu. Teraz zagramy przeciwko Polsce. Musimy być gotowi do tego meczu. Musimy odpowiednio się przygotować, żeby przejść do kolejnej fazy — zaznaczył Didier Deschamps.

Didier Deschamps: Wszystkie zespoły chcą wygrać

Wszyscy są pewni, że Francja to faworyt 1/8 finału, jednak selekcjoner Les Bleus woli dmuchać na zimne i nie wychylać się zbyt wcześnie.

– Wynik meczu nigdy nie jest przesądzony. Zawsze mogą pojawić się niespodzianki. Wszystkie zespoły są tutaj po to, żeby wygrać — dodał francuski selekcjoner.

Deschamps pochwalił polski zespół

Trener Francuzów zauważył, że Polacy w poprzednich spotkaniach musieli się bronić i są w tym dobrzy, jednak pochwalił także możliwości ofensywne naszej kadry narodowej.

– Mają świetnych napastników, świetny zespół i wielu doświadczonych zawodników. Szczęsny, Glik, Lewandowski, Krychowiak i Zieliński to naprawdę niezwykle doświadczeni gracze. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Są też młodzi zawodnicy, którzy świetnie się pokazali – zauważył Francuz.

Spotkanie Francja – Polska odbędzie się 4 grudnia o godz. 16:00.

