Polacy ocenili postawę swoich piłkarzy na mundialu. Wyniki sondażu zaskakują?

Ankieterzy IBRiS zadali Polakom proste pytanie: „Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z postawy i gry polskich piłkarzy na mundialu?”. Aż 38 proc. ankietowanych odpowiedziało „raczej tak”, a opcję „zdecydowanie tak” wybrało 8,5 proc. respondentów. 16 proc. stwierdziło, że raczej nie podobała im się gra i postawa Biało-czerwonych w Katarze. 29,7 proc. udzieliło odpowiedzi: „zdecydowanie nie”. Kłopoty z przedstawieniem własnego zdania miało 7,9 proc. pytanych, którzy wybrali opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Reprezentacja Polski w Katarze. Kiepska gra, niezłe oceny

To dość zaskakujące wyniki, jeśli zestawimy je z opiniami ekspertów, z których zdecydowana większość krytykuje kadrę Czesława Michniewicza za kiepską grę. Każde z trzech spotkań naszej reprezentacji oglądało się źle, głównie z powodu zawstydzającej taktyki, preferującej długie wybicia w stronę Lewandowskiego, z całkowitym pominięciem linii pomocy. Wstydliwe były zwłaszcza starcia z Meksykiem i Argentyną, gdzie praktycznie nie oddawaliśmy strzałów na bramkę rywali. Dość powiedzieć, że jedyny drybling w ostatnim meczu fazy grupowej wykonał dla naszego zespołu... bramkarz Wojciech Szczęsny.

Sondaż mundialowy. Polacy podzieleni

Wygląda jednak na to, że sporej części ankietowanym wystarczy sam fakt awansu do dalszej fazy rozgrywek. Nie mają oni raczej dużych oczekiwań względem dalszej gry naszej kadry. 29,9 proc. z nich zdecydowanie nie wierzy, że pokonamy Francję. „Raczej nie” – tak odpowiada na to samo pytanie 21,7 proc. pytanych. 9 proc. Polaków zdecydowanie wierzy w zwycięstwo, a 31,2 proc. „raczej” wierzy. 8,2 proc. nie ma zdania.

Polacy są też podzieleni, jeśli chodzi o poparcie dla selekcjonera i jego taktyki. Czesław Michniewicz może liczyć na zdecydowane poparcie 9,4 proc. kibiców i umiarkowane 31,4 proc. Niezadowolonych jest natomiast 23,5 proc., a zdecydowanie niezadowolonych 12,8 proc. Aż 22,9 proc. pytanych nie umiało odpowiedzieć.

