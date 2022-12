Polska odpada z mundialu. Francuzi wkrótce poznają rywala

Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo i zapraszamy do kolejnych! Koniec! Polacy odpadają z mundialu. 90. min. + 9 GOOOL!!! Lewandowski strzela z rzutu karnego! 90. min. + 8 Lewandowski nie trafia! Ale mamy powtórkę! Lloris wyszedł z linii. 90. min. + 7 KARNY! 90. min. + 6 VAR wkracza do akcji! Możemy mieć rzut karny. 90. min. + 6 Korner dla Polaków. 90. min. + 4 Milik nożycami! Piłka wybita przez Llorisa. Sędzia odgwizdał spalonego. 90. min. + 1 Dissasi zastępuje Kounde. 90. min. + 1 Sędzia doliczył 5 minut. 90. min. + 1 Strzał Roberta Lewandowskiego przelatuje obok bramki. 90. min. Kapitalny gol Kyliana Mbappe! Potężnym strzałem z pola karnego ponownie pokonał Wojciecha Szczęsnego. 89. min. Żółta kartka dla Matty'ego Casha za faul na Marcusie Thuramie. 89. min. Aut dla Polaków blisko pola karnego Francuzów. 88. min. Krystian Bielik faulowany w środku pola. 87. min. Na boisku pojawili się Kamil Grosicki i Jan Bednarek. Zeszli Jakub Kiwior i Przemysław Frankowski. 86. min. Aut dla Francji na ich połowie. 86. min. Faul Mbappe na Zalewskim. 85. min. Przy piłce Francja. Polacy próbują pressingu. 84. min. Aut dla Francuzów. 83. min. Polacy rozgrywają piłkę od linii defensywy. 82. min. Lewandowski sfaulował Griezmanna. 82. min. Theo Hernandez uderzył ponad bramką Wojciecha Szczęsnego. 81. min. Zalewski sfaulował Thurama blisko pola karnego Polaków. Rzut wolny dla Francji. 80. min. Francja spokojnie prowadzi grę w środku boiska. 78. min. Arkadiusz Milik za daleko wypuścił sobie piłkę i zacznie Lloris. 77. min. Rabiot padł na murawę, ale sędzia nie gwizdnął faulu. Przy piłce Polacy. 76. min. Olivier Giroud i Ousmane Dembele zeszli z boiska. W ich miejscu pojawili się Kingsley Coman i Marcus Thuram. 75. min. Gol dla Francji. Kylian Mbappe pokonuje Wojciecha Szczęsnego mocnym strzałem z pola karnego. 74. min. Akcja w polu karnym Francuzów. Piłka wybita przez defensywę Les Bleus. 74. min. Mbappe powstrzymany przez Bereszyńskiego. 73. min. Aut dla Polaków blisko pola karnego Francji. 73. min. Polacy przy piłce. Bardzo aktywny Piotr Zieliński. 72. min. Zieliński zaryzykował długie podanie w stronę Zalewskiego, ale Upamecano był na posterunku. 71. min. Uderzenie głową Kamila Glika. Niestety wysoko ponad bramką. 70. min. Podwójna zmiana Polaków. Na boisku meldują się Zalewski i Bielik. Schodzą Krychowiak i Kamiński. 70. min. Polacy próbują ataku pozycyjnego. Lewandowski faulowany przez Upamecano. Rzut wolny. 70. min. Matty Cash ponownie doskonale powstrzymał Kyliana Mbappe. 69. min. Fofana skutecznie powstrzymał Frankowskiego z lewej strony. 68. min. Frankowski dośrodkował w pole karne, ale Kamiński nie zdołał jej uderzyć głową. 67. min. Arkadiusz Milik za mocno podał do Jakuba Kamińskiego. Hugo Lloris zacznie od bramki. 66. min. Fofana zmienił Tchouameniego. 66. min. Olivier Giroud uderzył w bok siatki po dośrodkowaniu Kounde. 64. min. Zmiana w reprezentacji Polski. Arkadiusz Milik zastąpił Sebastiana Szymańskiego. 63. min. Griezmann dośrodkował w pole karne do Mbappe, ten spróbował strzału, ale wyszło z tego dośrodkowanie. Gwiazdor PSG padł w polu karnym, sygnalizując faul. Sędzia odgwizdał jedynie spalonego. 63. min. Przy piłce utrzymują się Trójkolorowi. Spokojnie rozgrywają atak na naszej połowie. 62. min. Francja przy piłce. Starają się znaleźć lukę w naszym ustawieniu. 61. min. Sebastian Szymański doskonale zabrał piłkę Kylianowi Mbappe. 61. min. Cash niedokładnie do Zielińskiego i strata. Kontra Francji. 60. min. Polska konstruuje atak pozycyjny. 59. min. Aut dla Polski. 59. min. Wszyscy piłkarze są zdolni do dalszej gry. 58. min. Robert Lewandowski wybija piłkę. Wojciech Szczęsny odbił kolejne dośrodkowanie, jednak zderzył się z Cashem i Varanem. Interwencja służb medycznych. 57. min. Mbappe uderzył na bramkę Polaków. Piłka zablokowana przez Grzegorza Krychowiaka. Korner. 56. min. Bereszyński wybił piłkę na aut blisko naszego pola karnego. 55. min. Kolejny róg dla Les Bleus. 54. min. Polacy odebrali piłkę z prawej strony. Atak zatrzymany przez Francuzów. 53. min. Rabiot wstrzelił piłkę w pole karne. Bereszyński wybija ją na aut. 53. min. Polska rozgrywa piłkę od tyłu. 52. min. Aut dla Francji blisko ich pola karnego. 52. min. Zieliński spróbował dryblingu w środku pola, ale został powstrzymany przez Griezmanna. 51. min. Lewandowski próbował podania do Kamińskiego na prawej stronie. Straciliśmy piłkę. Mbappe powstrzymany przez Glika. 50. min. Dembele pomknął prawą stroną boiska, ale za daleko wypuścił piłkę i do niej nie dobiegł. 49. min. Defensywa Francuzów wybija piłkę na aut. 48. min. Szczęsny odbił dośrodkowanie Griezmanna. Zacznie od 5. metra. 47. min. Bartosz Bereszyński faulował Dembele z prawej strony boiska. Sędzia pokazał żółty kartonik. 46. min. Aut dla Francji z prawej strony boiska. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Przy piłce Polska. 45. min. + 2 Przerwa! Wracamy za 15. min. 45. min. + 2 Krychowiak uderzył piłkę głową, ta złapana przez Llorisa, choć z problemami. 45. min. + 1 Strzał Kuby Kamińskiego i mamy rzut rożny! 45. min. + 1 Sędzia doliczył dwie minuty. 44. min. Gol dla Francji! Autorem Olivier Giroud, który mocnym strzałem pokonał Wojciecha Szczęsnego. 44. min. Frankowski bardzo dobrze oddalił zagrożenie, wybijając piłkę na aut. 43. min. Rabiot źle dośrodkował i Bereszyński wybija. Przy piłce wciąż Francja. 42. min. Cash wybija dośrodkowanie w pole karne Polaków. 42. min. Szczęsny musiał wybijać na aut. Nie miał możliwości podania do żadnego z kolegów po pressingu Rabiota. Aut dla Francji. 41. min. Dośrodkowanie Griezmanna wybite przez Krychowiaka. 41. min. Krychowiak fauluje Mbappe w środku pola. Rzut wolny dla Francji. 40. min. Francja atakuje lewą stroną boiska. 39. min. Polacy grają blisko własnej bramki. Francuzi wychodzą pressingiem. Szczęsny źle wybił i aut dla rywali. 38. min. Od bramki Lloris. 38. min. Co za akcja! Zieliński nie może uwierzyć, że nie skierował piłki do siatki. Kapitalna obrona Llorisa! 37. min. Polska stara się zmylić Francuzów pressingiem i to się udaje. Aut dla Biało-Czerwonych blisko pola karnego rywali. 36. min. Wojciech Szczęsny faulowany przez Upamecano. 36. min. Mbappe uderzył na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Piłka sparowana na rzut rożny przez naszego golkipera. 35. min. Matty Cash pokusił się o wstrzelenie piłki w pole karne, ale nikt nie zdołał do niej dobić. Od bramki Francja. 34. min. Bereszyński dośrodkował w pole karne, ale piłka została wybita. Wciąż przy piłce Biało-Czerwoni. 33. min. Piłka wycofana do Wojciecha Szczęsnego. 33. min. Uderzenie naszego kapitana odbite przez mur. 33. min. Przy piłce ustawia się Robert Lewandowski. 32. min. Frankowski faulowany przez Tchouameniego blisko pola karnego. Sędzia pokazał pomocnikowi żółtą kartkę. 31. min. Les Bleus atakują pozycyjnie. Popełnili błąd i Polacy odzyskali piłkę. 30. min. Hugo Lloris zacznie od bramki. Podanie do Kamińskiego było za mocne. 29. min. Strata Frankowskiego i Francuzi pomknęli z akcją. Giroud nie trafił na pustą bramkę po podaniu Dembele. 28. min. Francuzi odzyskali piłkę po nieudanym podaniu Polaków. 27. min. Polacy rozgrywają od tyłu. 26. min. Szymański dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne. Polacy spróbowali akcji „klepką”, ale została ona przejęta przez Francuzów. Mbappe pomknął skrzydłem i został zatrzymany przez Bereszyńskiego. 26. min. Dembele faulował Bereszyńskiego. Rzut wolny dla Polski. 25. min. Szymański dośrodkował w pole karne, Lewandowski przyjął piłkę i podał do Frankowskiego. Strzał tego ostatniego został zablokowany przez Varane'a. 24. min. Francja się gubi, Polacy cały czas przy piłce. 23. min. Frankowski dośrodkował w pole karne do Lewandowskiego, ten za mocno odegrał do Kamińskiego i Francja przejęła piłkę. Matty Cash doskonale odebrał piłkę Mbappe. Przy futbolówce Polska. 22. min. Polacy cofnęli się pod własne pole karne. Kounde uderzył z okolicy 30. metra na bramkę Szczęsnego, który nie miał z nim problemu. 21. min. Od bramki Francja. 21. min. Lewandowski mocno na bramkę Francuzów! Strzał minął bramkę o centymetry! Wcześniej byliśmy świadkami zamieszania w polu karnym Polaków. 20. min.. Dośrodkowanie Mbappe zablokowane przez Casha. 20. min. Frankowski nie pozwolił Dembele na rozpędzenie się z piłką. Aut dla Francji. 19. min. Walka w środku pola na połowie Francuzów. Wywalczyliśmy aut. 18. min. Złe rozprowadzenie piłki przez Griezmanna i Polacy odzyskują piłkę. 18. min. Lewandowski posłał niedokładne dośrodkowanie w pole karne Francuzów. 17. min. Polacy szukają luki w ustawieniu Francji. 17. min. Strata Polaków w środku pola i Dembele spróbował strzału zza pola karnego. Wojciech Szczęsny stanął na wysokości zadania. 16. min. Rabiot faulował Krychowiaka. Rzut wolny dla Polski na własnej połowie. 16. min. Aut dla Francji. 15. min. Szczęsny bardzo dobrze powstrzymał atak Francuzów. Giroud nie doszedł do piłki. 15. min. Polacy odzyskali futbolówkę. Zieliński spróbował dalekiego podania do Frankowskiego, ale Kounde powstrzymał naszego skrzydłowego przed jej przejęciem. 14. min. Trójkolorowi powstrzymali naszego reprezentanta i rozgrywają piłkę od defensywy. 14. min. Matty Cash doskonale odebrał piłkę Mbappe. Kamiński prowadzi atak. 14. min. Zagrożenie oddalone. Aut dla Les Bleus blisko środka boiska. 13. min. Kolejny rzut rożny dla Francji. 13. min. Tchouameni oddał potężny strzał z dystansu, ale Szczęsny bardzo dobrze interweniował. 12. min. Lewandowski faulował Tchouameniego. 12. min. Przy piłce defensywa Polaków. 11. min. Wojciech Szczęsny złapał dośrodkowanie Kyliana Mbappe. 11. min. Piłka wybita. Nie było zagrożenia. 11. min. Mbappe wyprzedził Casha i dośrodkował piłkę prosto pod nogi Dembele. Jego strzał zablokował Bereszyński i mamy kolejny rzut rożny. 10. min. Polacy nie wykorzystali szansy na kontratak. 10. min. Szczęsny wybija dośrodkowanie Griezmanna. 9. min. Mbappe dośrodkował w pole karne Polski. Na posterunku był Bereszyński, który wybił piłkę na rzut rożny. 9. min. Atak Francuzów zażegnany za sprawą defensywy Polaków. 8. min. Trójkolorowi się nie spieszą i powoli rozgrywają piłkę. 8. min. Francja zacznie od własnej bramki po zbyt mocnym podaniu do Bartosza Bereszyńskiego. 7. min. Bereszyński bardzo ładnie odzyskał piłkę w walce z Kounde. Theo Hernandez faulował Kamińskiego. 6. min. Aut dla Les Bleus z lewej strony boiska. 6. min. Francja powoli buduje atak od tyłu. 6. min. Dośrodkowanie Matty'ego Casha wyłapane przez Hugo Llorisa. 5. min. Polacy spróbowali gry pessingiem w polu karnym Francji, ale nie udało się odzyskać piłki. 4. min. Wojciech Szczęsny niedokładnie wybił i mamy kolejny aut dla Francuzów. 4. min. Głową uderzał Varane, ale przestrzelił. 4. min. Rzut rożny dla Francji. 3. min. Glik wybijał niedokładnie i wciąż przy piłce Francja. 3. min. Francuzi prowadzą atak pozycyjny. 3. min. Robert Lewandowski ucierpiał w walce powietrznej z Adrienem Rabiotem. 2. min. Nie było zagrożenia. Griezmann dośrodkował za mocno i zacznie Wojciech Szczęsny. 1. min. Griezmann faulowany przez Bereszyńskiego blisko pola karnego z prawej strony boiska. Rzut wolny. 1. min. Zaczęli! Zaczynamy walkę o ćwierćfinał mistrzostw świata! Przy piłce reprezentacja Francji. 15:57 Realizator prezentuje składy obu zespołów. 15:55 Na stadionie rozbrzmiewa „Mazurek Dąbrowskiego”! Niech niesie naszych piłkarzy do zwycięstwa! 15:53 Czas na hymn reprezentacji Francji! 15:52 Obie ekipy już gotowe do spotkania, szykują się do wyjścia na boisko! 15:44 Reprezentacja Polski zwyciężyła tylko jedno spotkanie w grupie. Był to mecz z Arabią Saudyjską. Selekcjoner naszej kadry zapewnił, że Polacy zagrają w innym stylu przeciwko Francji.



– Każdy zespół ma fazy w meczu, kiedy popełnia błędy, ale trzeba na to zapracować. Jeśli nie będziemy wywierać presji, to tych błędów nie będzie. W drugą stronę działa tak samo. Musimy skupić się na sposobie grania. Będziemy mieli odprawę i przed nami jeszcze sporo czasu, żeby o tym porozmawiać – mówił Czesław Michniewicz. 15:22 A tak prezentuje się pierwsza jedenastka reprezentacji Francji!



twitter.com 15:21 Tych Orłów Czesław Michniewicz wysłał do najważniejszego dla nas boju na mundialu!



twitter.com 15:19 Witamy serdecznie w naszej relacji na żywo z meczu Francja — Polska. Stawką dzisiejszego spotkania jest ćwierćfinał mistrzostw świata w Katarze. Mecz startuje o 16:00. Zapowiadają się wielkie emocje!

Reprezentacja Polski efektownie uporała się z fazą grupową mundialu w Katarze i awansowała do 1/8 finału. W dzisiejszym meczu przeciwnikami Orłów Czesława Michniewicza będzie reprezentacja Francji. Trójkolorowi są faworytami tego spotkania, jednak selekcjoner Polaków postawił na ofensywne ustawienie składu, pokazując, że nie ma zamiaru ułatwiać rywalom zadania. Wkrótce wszystko będzie jasne i poznamy trzeciego ćwierćfinalistę Azjatyckich mistrzostw świata.

Kadra reprezentacji Francji

Bramkarze: Lloris, Areola, Mandanda.

Obrońcy: Pavard, Kounde, Varane, Kimpembe, Saliba, Theo Hernandez, Konate, Upamecano.

Pomocnicy: Rabiot, Tchouameni, Fofana, Guendouzi, Veretout, Camavinga.

Napastnicy: Coman, Mbappe, Giroud, Griezmann, Dembele, Kolo Muani.

Kadra reprezentacji Polski

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Grabara.

Obrońcy: Kamil Glik, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Robert Gumny, Nicola Zalewski, Matty Cash, Bartosz Bereszyński.

Pomocnicy: Michał Skóraś, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Kamil Grosicki, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Szymon Żurkowski.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Krzysztof Piątek.

