Reprezentant Rosji obraża drużynę Polski. „Gnojki, sami krzyczeli”

Po wybuchu wojny w Ukrainie Rosjanie zostali wykluczenie z udziału w barażach przed mundialem w Katarze w 2022 roku. Do bojkotu drużyny kraju agresora jako jedna z pierwszych wzywała reprezentacja Polski. Ustami szefa PZPN Czesława Michniewicza Biało-Czerwoni odmówili rozegrania meczu przeciwko Rosji. Dało to przyczynek do szerszej dyskusji i usunięcia sbornej ze zmagań. Polacy awansowali za to na mundial.

Polacy grają w Mistrzostwach Świata. Reprezentant Rosji obraża Biało-Czerwonych

Sytuacja z wiosny do tej pory boli Rosjan. Dał temu wyraz Artiom Dziuba w rozmowie na kanale YouTube Playground. Reprezentant Rosji pytany był o trzy drużyny, przeciwko którym chciałby zagrać w grupie mistrzostw świata. Nie odpowiedział jednak konkretnie na to pytanie, a stwierdził, że ogólnie chciałby mieć szansę powalczyć o miejsce w grupie z Polakami, bo to drużyna, która zaczęła narrację przeciwko występowi Rosji w mundialu.

– Ze względu na ostatnie wydarzenia po prostu nie mogę znieść Polaków. Kiedy zaczęli krzyczeć: „Nie będziemy z nimi grać”, a później: „Ehh, szkoda, że z nimi nie zagraliśmy. Sami, gnojki, krzyczeli, że nie chcą z nami grać – tłumaczył Dziuba.

Mecz Francja – Polska

Tymczasem Biało-Czerwoni nie tylko przeszli do fazy grupowej, ale też idą dalej w turnieju. W walce o ćwierćfinał trafili na reprezentację Francji. Relację z meczu Francja – Polska można śledzić we Wprost.

