Robert Lewandowski tajemniczo o przyszłości w kadrze. Niejednoznaczna deklaracja

Robert Lewandowski strzelił dwa gole na mistrzostwach świata w Katarze i choć we wszystkich meczach nie był bardzo widocznym zawodnikiem naszej kadry, do domu może wrócić z podniesioną głową. Kapitan reprezentacji Polski powiedział, który moment meczu z Francją okazał się kluczowy dla dalszego przebiegu spotkania.

Robert Lewandowski ocenił mecz z Francją

Polska przegrała z Francją 1:3 po dwóch golach Kyliana Mbappe i jednym Oliviera Giroud. Bramkę honorową dla Biało-Czerwonych strzelił Robert Lewandowski. Tuż po zakończonym spotkaniu napastnik reprezentacji Polski przyznał, że walka z Francją nie wystarczyła do osiągnięcia sukcesu.

– Jeśli patrzymy przez pryzmat meczu, to daliśmy z sobie wszystko. Stworzyliśmy kilka szans, szczególnie w pierwszej połowie. Walczyliśmy, próbowaliśmy grać, ale to było na dzisiaj za mało. Strzeliliśmy gola na końcu, to był pozytywny bodziec – powiedział Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski: Zabrakło umiejętności

Kapitan Biało-Czerwonych powiedział, który moment spotkania okazał się kluczowy i zwrotny. Jak twierdzi, wszystko zmieniła bramka do szatni.

– Szkoda tej pierwszej bramki. Był moment, że za bardzo się cofnęliśmy, co Francuzi wykorzystali. To się zdarza. Próbowaliby dalej i gdybyśmy zdobyli bramkę, różnie mogłoby się to potoczyć. Zabrakło umiejętności i czasu, żeby coś więcej tutaj ugrać – stwierdził RL9.

Robert Lewandowski o przyszłości w reprezentacji Polski

Zdaniem Roberta Lewandowskiego defensywna gra nie sprawia żadnej radości. Pytany o swoją przyszłość w kadrze, nie złożył jasnej deklaracji.

– Do kolejnego mundialu jeszcze daleka droga. Potrzebna jest radość z gry, nawet w niedalekiej przyszłości. Gdy próbujemy atakować, jest inaczej, gdy gramy defensywnie tej radości nie ma — dodał kapitan Polaków.

