Jacek Bąk broni Czesława Michniewicza. Mocne słowa o zachowaniu liderów kadry

Mimo tego, że reprezentacja Polski osiągnęła historyczny sukces podczas mundialu 2022, wielu ekspertów, dziennikarzy oraz kibiców krytykuje Biało-Czerwonych oraz jej trenera. Wszystko ze względu na brzydki styl gry, który prezentowali podopieczni Czesława Michniewicza. Jacek Bąk postanowił wyłamać się z chóru sceptyków i wziąć szkoleniowca w obronę.

Jacek Bąk broni Czesława Michniewicza

Wspomniany sukces to oczywiście wyjście z grupy pierwszy raz od 36 lat. Problem w tym, że osiągnęliśmy go za sprawą prymitywnej strategii, nastawionej jedynie na przeszkadzanie przeciwnikom. Tak to wyglądało i w meczu z Meksykiem (0:0) i z Argentyną (0:2).

– Trener obrał taką taktykę, wyszedł z grupy po 36 latach i chwała mu za to. Nagle spada na niego krytyka i najwięcej mówi się o graniu w brzydkim stylu. Nieładnie to wygląda – mówił jednak Jacek Bąk na antenie TVP Sport.

Piłkarze powinni być posłuszni trenerowi

Były kapitan reprezentacji Polski nie uważa, że Czesław Michniewicz zmarnował potencjał naszych piłkarzy, jak twierdzi wiele sceptycznie nastawionych do niego osób. – Skoro wyszliśmy z grupy, to znaczy, że trener dobrał idealny styl. W następnych meczach na pewno zagramy zupełnie inaczej. Wiele zależy od przeciwnika, z jakim się mierzymy. Selekcjoner decyduje, jaką strategię dobrać – powiedział dawny obrońca.

Bąk uważa, iż obecna sytuacja w reprezentacji Polski wygląda tak, jakby „ogon chciał kręcić psem” – Teraz to zawodnicy mówią, jak powinniśmy grać, co jest nie na miejscu. Piłkarz jest pracownikiem i ma wykonywać to, co każe mu trener. Jeśli nie chce tego robić, niech wyląduje na ławce – zakończył.

