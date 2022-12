Australijski talent chce grać dla Polski. „Jestem podobny do De Bruyne, Muellera i Lewandowskiego”

W ostatnim czasie sporo mówiło się na temat tego, że Brazylijczyk Kady Iuri Borges Malinowski może zagrać w reprezentacji Polski. Zawodnik Karabachu Agdam ma polskie korzenie, ponieważ jego dziadek ze strony ojca był Polakiem, który w przeszłości wyemigrował.

Według ustaleń Azerskiego dziennikarza Fuada Alakbarova PZPN miał rozpocząć proces naturalizacji. Na te doniesienia zareagował rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, który w rozmowie z Przeglądem Sportowym przyznał, że nic mu nie wiadomo na ten temat i jako sztab reprezentacji są zdziwieni z tą sprawą

Australijski talent chce grać dla Polski

Teraz na temat gry w polskiej kadrze wypowiedział się australijski talent Jaiden Kucharski, który urodził się 25 czerwca 2002 roku w Gleenwood w Australii. Jak ustalili dziennikarze „Przeglądu Sportowego” jest on rodziną z Cezarym Kucharskim. – Nie mam stu procentowej pewności, ale jestem praktycznie pewny, że tak jest. Niestety nigdy nie miałem okazji z nim porozmawiać – informuje Australijczyk.

Jaiden Kucharski na co dzień broni barw Sydney FC i dotychczas występował w młodzieżowej reprezentacji Australii do lat 17 i 20. – Na razie z Polski nikt nie dzwonił, ale jestem otwarty na propozycje. Nie sądzę, aby reprezentacja Australii chciała mnie w pierwszym zespole, ale jeżeli tak się stanie, to będę reprezentował jej barwy – powiedział, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet podkreślając, że jeśli pojawi się opcja występów dla Biało-Czerwonych, to ją wybierze.

Kucharski: Jestem podobny do Muellera i De Bruyne, przypominam Lewandowskiego

Zawodnik mówi o sobie, że pod względem podań jest podobny do Thomasa Muellera i Kevina De Bruyne, a w ataku przypomina Roberta Lewandowskiego, choć jest od niego dziewięć centymetrów niższy.

Australijczyk przyznaje, że uważa się za Polaka, bo takie wartości przekazali mu rodzice. Zna także historię kraju, ale język jest dla niego trudny, ale stara się go nauczyć. – Potrafię powiedzieć „cześć”, „dobra”, „jak się masz”, ale moim ulubionym słowem są „ciasteczka”. Pewnie znajdzie się jeszcze kilka, jak „jabłko” lub „mleko”, ale chciałbym znać więcej. Wiele czerpię od moich dziadków – dowiadujemy się.

