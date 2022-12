Michniewicz wskazał piłkarza nie do zastąpienia w reprezentacji Polski. Intrygujący wybór

Jak większość drużyn reprezentacyjnych na świecie, również ta polska ma w swoim składzie zawodników, bez których trudno sobie wyobrazić całe zespoły. Czesław Michniewicz, który udzielił wywiadu portalowi sport.tvp.pl, postanowił wskazać takiego gracza w ekipie Biało-Czerwonych. To wyróżnienie jest naprawdę nobilitujące.

Czesław Michniewicz: On jest niezastąpiony dla reprezentacji Polski

Dodatkowo słowa trenera należy rozpatrywać również w kontekście tego, jak prezentowała się reprezentacja Polski podczas mundialu 2022 pod względem stylu. Choć osiągnęła ona historyczny sukces, czyli wyszła z grupy pierwszy raz od 36 lat, wielu kibiców, ekspertów i dziennikarzy narzekało na ultradefensywne nastawienie w meczach z Meksykiem czy Argentyną. Wydaje się jednak, że dzięki zawodnikowi, o którym wspomniał Michniewicz, w przyszłości wiele może się zmienić pod tym względem.

Piłkarz, o którym wspomniał selekcjoner, niestety nie mógł wziąć udziału w turnieju ze względu na groźną kontuzję, której doznał wiosną bieżącego roku. – W Katarze brakowało nam kreatywności w środku pola. Kiedy Jakub Moder znów stanie się dostępny, otworzą się przed nami nowe możliwości – stwierdził szkoleniowiec i przypomniał, iż to właśnie pomocnik Brightonu był kluczowym zawodnikiem w barażowym meczu ze Szwecją, po którym awansowaliśmy na mistrzostwa świata.

W dalszej części rozmowy selekcjoner wymienił najważniejsze cechy swojego podopiecznego. – Nadaje grze tempo, umie zagrać prostopadle. Na dziś to jest zawodnik, którego w kadrze nie da się zastąpić. Brakuje go nam. To zupełnie inny piłkarz w porównaniu do tych, którymi dysponowaliśmy w Katarze – wyjaśnił Michniewicz.

