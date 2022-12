Obraniak ocenił Michniewicza i występ Polaków na mundialu 2022. „Tego mi zabrakło”

Ludovic Obraniak to były reprezentant Polski, który jednak nie osiągnął z nią żadnego sukcesu. Teraz jednak udzielił wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl, w którym wypowiedział się na temat historycznego wyczynu naszej ekipy narodowej. Mimo tego dawny ofensywnym pomocnik nie ma najlepszego zdania na temat zespołu Czesława Michniewicza. Jego samego też nie rozumie.

Mundial 2022. Ludovic Obraniak ocenił grę reprezentacji Polski i Czesława Michniewicza

Francuz z polskim paszportem nie gryzł się w język, zapytany o to, jak oglądało mu się Biało-Czerwonych podczas turnieju. – Trzeba docenić wyjście z grupy, pierwsze od 36 lat. Sam wynik jest satysfakcjonujący. Natomiast co do stylu gry: bądźmy szczerzy, trudno się to oglądało – wyznał Obraniak i dodał, że Polska była jednym z najmniej przyjemnych drużyn do oglądania w trakcie katarskiego czempionatu.

Obraniak nie rozumie też wielu decyzji personalnych, jakie podczas mundialu podejmował Michniewicz. – Jak można było nie korzystać z Piątka? Dlaczego tak mało grał Milik? Świderski jest wyżej w hierarchii od nich? Ja tego nie kupuję – powiedział były reprezentant Polski. Oprócz tego nie podobało mu się, iż tak mało minut dostał ten, kto zrobił największe zamieszanie w szeregach Francuzów, czyli Kamil Grosicki.

Według Francuza z polskim paszportem naszej drużynie zabrakło jednej rzeczy, aby zaprezentowała się korzystnie w trakcie mistrzostw. – Zabrakło odrobiny szaleństwa – dodał Obraniak. – Polska sama sobie zablokowała duży potencjał, który ma w ofensywie – podsumował.