PZPN wydał komunikat ws. Czesława Michniewicza. Selekcjoner spotkał się z Cezarym Kuleszą

W ostatnim czasie media donosiły, że dalsza współpraca Czesława Michniewicza z reprezentacją Polski wisi na włosku. 12 grudnia selekcjoner spotkał się i długo rozmawiał z Cezarym Kuleszą, aktualnym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Federacja wydała komunikat, z którego wynika, że decyzja dotycząca przyszłości trenera w kadrze Biało-Czerwonych jeszcze nie została rozstrzygnięta. Stanie się to w najbliższych dniach.

PZPN nie skorzystał z klauzuli w kontrakcie Czesława Michniewicza

W oświadczeniu PZPN-u czytamy między innymi o klauzuli, o której w ostatnich tygodniach rozpisywały się polskie media. Według nich w kontrakcie selekcjonera Biało-Czerwonych istniał zapis mówiący o tym, że federacja ma tydzień od momentu rozegrania ostatniego meczu na mundialu na podjęcie decyzji co do dalszej współpracy ze szkoleniowcem. Mimo zaprzeczeń okazuje się, że zapis faktycznie istniał.

„Polski Związek Piłki Nożnej nie skorzystał z klauzuli umownej, która umożliwiała jednostronne przedłużenie kontraktu selekcjonera. Jednocześnie PZPN informuje, że kwestia dalszej współpracy pomiędzy federacją a Czesławem Michniewiczem jest tematem rozmów stron” – czytamy w komunikacie.

Decyzja co do dalszej współpracy trenera z reprezentacją Polski zapadnie niebawem

Wszyscy, którzy myśleli, że po spotkaniu Michniewicza z Kuleszą ogłoszona zostanie ostateczna decyzja co do przyszłości trenera w kadrze, muszą uzbroić się w cierpliwość. „Kontrakt selekcjonera Czesława Michniewicza obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku, w związku z czym decyzja dotycząca ewentualnego przedłużenia umowy z trenerem zostanie podjęta w najbliższych dniach” – głosi oświadczenie.

