Członek sztabu reprezentacji ujawnił szczegóły „afery premiowej”. Tak zareagował Lewandowski

Chociaż Mateusz Morawiecki już kilka dni temu zapowiedział, że reprezentacja Polski nie otrzyma pieniędzy z rządowych środków, to temat premii za awans do 1/8 finału mundialu wciąż jest szeroko komentowany. Nowe szczegóły w sprawie ujawnił Przegląd Sportowy Onet, który dotarł do jednego z członków sztabu Biało-Czerwonych.

Źródło: Przegląd Sportowy Onet