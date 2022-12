Tomasz Hajto chciałby pracować z reprezentacją Polski. Sensacyjne doniesienia

Czesław Michniewicz po mistrzostwach świata w Katarze znalazł się w ogniu krytyki, co rodzi pytania nie tylko o przyszłość trenera, ale i samej reprezentacji. Zdaniem niektórych dziennikarzy do kadry narodowej powinien dołączyć dyrektor sportowy, a jednym z kandydatów do objęcia tej funkcji jest Tomasz Hajto.

Po zakończeniu przez reprezentację Polski mistrzostw świata w Katarze Czesław Michniewicz krytykowany jest nie tylko za styl gry Biało-Czerwonych, ale również m.in. za tzw. aferę premiową. Co więcej, selekcjoner w mediach społecznościowych zablokował część dziennikarzy, a jego rozmowa z Jackiem Kurowskim na antenie TVP Sport przez niektórych przedstawicieli środowiska medialnego oraz kibiców została odebrana jako przejaw arogancji i negatywnego stosunku do rozmówcy. Tomasz Hajto chciałby pracować z reprezentacją Polski To wszystko sprawia, że coraz częściej mówi się o pomyśle utworzenia stanowiska dyrektora sportowego reprezentacji Polski. Jak w programie „Misja Katar” zauważył Łukasz Olkowicz, taki dyrektor miałby nie tylko współpracować z selekcjonerem pod kątem merytorycznym, ale również pojawiać się na konferencjach prasowych i „przyjmować ciosy” od przedstawicieli mediów. – Przy rozmowie o pracę można powiedzieć: „Dosypiemy ci 5-10 tys. więcej, ale będzie też obrywał. Odciążymy selekcjonera” – stwierdził. Taki pomysł spodobał się Robertowi Błońskiemu, który zdradził, że objęciem posady dyrektora sportowego kadry jest zainteresowany Tomasz Hajto. – Chciałby być Oliverem Bierhoffem w polskiej reprezentacji. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, by ktoś taki współpracował z selekcjonerem i był jednocześnie pomostem z piłkarzami i dziennikarzami. Hajto bardzo nalega na pracę z reprezentacją – zdradził dziennikarz serwisu Przegląd Sportowy Onet. Według Błońskiego lepszym kandydatem byłby Michał Żewłakow, który zna języki, ma odpowiednie znajomości i prezentuje „ogładę” w stosunku do dziennikarzy. – Natomiast nie wiem, jak sobie wyobraża współpracę z Cezarym Kuleszą – przyznał. Czytaj też:

