Odkrycie mundialu następcą Michniewicza? Iwanow: Temat jest grany

Temat przyszłości Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski wciąż nie znalazł finału i niewiele wskazuje na to, by taki stan rzeczy uległ zmianie w najbliższych dniach. Ta kwestia została poruszona w jednym z programów na kanale „Meczyki”, którego gościem był komentator Polsat Sport, Bożydar Iwanow. Przekazał on, że istnieje prawdopodobieństwo, iż PZPN dogada się z Herve Renardem w sprawie objęcia naszej kadry, jednak istnieją pewne warunki.

Herve Renard obejmie reprezentację Polski?

Kilka dni temu Herve Renard, czyli jedno z odkryć mundialu w Katarze poinformował, że jest gotów na podjęcie współpracy z silniejszą reprezentacją.

Pewnie, że czuję się na siłach, żeby trenować silniejszą reprezentację. Dotąd nie mówiłem w ten sposób. Jestem z natury zdecydowanie bardziej powściągliwy, ale mówię, co czuję. Jestem skromnym człowiekiem. Nauczyłem się jednak, że czasem dobrze jest przekazać pewną wiadomość i powiedzieć to, co się myśli. Właśnie teraz to uczyniłem – przyznał Renard w rozmowie z RMC Sport.

Iwanow: Temat Renarda jest grany

Powyższa wypowiedź mogła być jasnym przekazem dla PZPN, że francuski szkoleniowiec o polskich korzeniach chciałby pracować z reprezentacją Polski. W przeszłości przyznał, iż sam nie wyklucza takiej możliwości. Bożydar Iwanow stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo na podjęcie poważnych negocjacji.

– Temat Herve Renarda jest grany. Wiem ze swoich źródeł, że jest polecany i on chętnie by tę pracę wziął. Oczywiście przy odpowiednich warunkach finansowych – przekazał komentator Polsatu Sport na kanale „Meczyki”.

