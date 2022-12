Dariusz Szpakowski kończy przygodę z mundialami. Te powiedzenia są legendarne

Dariusz Szpakowski to bezapelacyjna legenda polskiego dziennikarstwa sportowego. Komentator towarzyszy kibicom podczas meczów reprezentacji Polski i nie tylko bezustannie od 1976 roku, a dwa lata później skomentował swój pierwszy mundial. Czynnym komentatorem pozostaje do dziś, jednak finałowe spotkanie mistrzostw świata w Katarze pomiędzy Argentyną i Francją będzie jego ostatnim w karierze. Tym, co może cieszyć Dariusza Szpakowskiego, jest fakt, że skomentuje pierwszy finał mundialu prowadzony przez polskiego arbitra.

Dariusz Szpakowski rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej w 1983 roku i związany z nią jest do dzisiaj. Poza wydarzeniami sportowymi występował również m.in. w serialach „Klan” czy „Barwy szczęścia” oraz filmie „Piłkarski poker”. Charakterystyczny głos komentatorem wybrzmiewał w polskich domach niemal podczas każdego meczu reprezentacji Polski. Dzięki temu przyzwyczaił nas do wielu powiedzeń, które kojarzą się przede wszystkim z nim.

Dariusz Szpakowski odchodzi z mundiali. Tymi powiedzeniami rozkochał Polaków

„Jezus Maria!” – pierwsze skojarzenie z tym powiedzeniem to bez wątpienia krzyk Dariusza Szpakowskiego podczas samobójczego gola Michała Żewłakowa, który podał piłkę do Artura Boruca, a ta niefortunnie się podbiła i wpadła do bramki. „Wzruszyłem się!” – Te słowa padły z ust Dariusza Szpakowskiego podczas meczu Polski z Portugalią na MŚ 1986 roku (1:0), po zwycięskim golu Włodzimierza Smolarka).

„Jak państwo widzą, nic nie widać przez tę mgłę” – te humorystyczne słowa komentator TVP wypowiedział w trakcie spotkania Polski z Czarnogórą. „Okazja!” – chyba najpopularniejsze powiedzenie Dariusza Szpakowskiego, które jeszcze nie raz wybrzmi podczas komentowanych przez niego meczów. „Jak mówią młodzi ludzie, masakracja!” – to powiedzenie na pewno kojarzy się fanom serii gier FIFA. Z komentatorem może kojarzyć się także słynne pożegnanie Łukasza Piszczka.

Dariusz Szpakowski: Nadchodzi czas młodych

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć, w których ludzie dziękują Dariuszowi Szpakowskiemu za wszystkie lata spędzone przy mundialowych mikrofonach. Jakiś czas temu komentator powiedział, że jego przygoda z mistrzostwami świata się kończy i wypowiedział te słowa.

— Neymar, Cristiano Ronaldo i Messi nie deklarują, że to ich ostatni mundial. Ja powiem szczerze, że czuję się na tyle lat, na ile się czuję, natomiast mogę powiedzieć, że to mój ostatni mundial. Myślę, że to już taki czas i pora, by weszło młode pokolenie. Zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą Biało-Czerwonych do sukcesu — mówił Dariusz Szpakowski przed mundialem w Katarze.

