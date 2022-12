Marek Papszun zastąpi Czesława Michniewicza? Jasne stanowisko trenera Rakowa

Sukcesy Marka Papszuna w PKO BP Ekstraklasie sprawiły, że PZPN z Cezarym Kuleszą na czele zwrócił uwagę na jego osobę w kontekście potencjalnego przejęcia reprezentacji Polski od Czesława Michniewicza. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, aczkolwiek jeszcze niczego nie można wykluczyć. Trener Rakowa Częstochowa już kiedyś wypowiadał się na ten temat, a teraz zrobił to ponownie.

Marek Papszun: Nie powinniśmy uczestniczyć w żadnych grach

Raków Częstochowa pewnie kroczy w kierunku tytułu mistrza Polski i wiele wskazuje na to, że równo z klubem po odznakę najlepszego trenera zmierza Marek Papszun. Już wkrótce wygaśnie kontrakt Czesława Michniewicza, w ramach którego pełni rolę selekcjonera reprezentacji Polski. Nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Czy trener częstochowian jest zainteresowany jego przejęciem?

– Nie chcę wchodzić do tej rzeki i znów uczestniczyć w jakichś medialnych grach. Nawet gdyby pojawiły się jakiekolwiek rozmowy, to raczej nie powinno to trafić do mediów. Jestem trenerem Rakowa Częstochowa, mam ważny kontrakt i na tym powinniśmy poprzestać – powiedział dla TVP Sport Marek Papszun.

Marek Papszun: Nie ma żadnych konkretów

Trener Rakowa Częstochowa nie ukrywa, że jest zadowolony z faktu, iż jego nazwisko pojawia się w spekulacjach medialnych, aczkolwiek podkreśla, że na razie to nic nie znaczy.

– Te dyskusje i spekulacje w jakiś sposób są oczywiście miłe, bo pokazują, że jestem doceniany jako trener. Jeżeli jednak nie ma żadnych konkretów, to nie ma sensu o tym dyskutować, bo to jedynie medialne spekulacje – dodał Marek Papszun.

