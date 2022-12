22 grudnia to przeklęta data dla Michniewicza. Demony wróciły po 11 latach

22 grudnia to data, która na pewno utkwi w głowie Czesława Michniewicza. Tego dnia prezes PZPN poinformował, że nie zamierza przedłużać z nim kontraktu, a co za tym idzie szkoleniowiec przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. To nie pierwsza ważna decyzja dla trenera, którą tego dnia podjął Cezary Kulesza. Po jedenastu latach historia zatoczyła koło.