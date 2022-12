Kwiatkowski o rozstaniu z Michniewiczem: Wizja PZPN była inna

22 grudnia to czarna data w kalendarzu Czesława Michniewicza. To tego dnia Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

Jakub Kwiatkowski: reprezentację w el. do ME poprowadzi inny selekcjoner

Po tej decyzji rzecznik PZPN i team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski wyszedł przed siedzibę PZPN, by porozmawiać z dziennikarzami. Na początku przedstawiciel związku zrelacjonował, co się działo w ostatnich dniach. – W ubiegłym tygodniu selekcjoner Czesław Michniewicz odbył kilka spotkań z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, z wiceprezesami, z zarządem PZPN. Podczas tych spotkań przedstawił podsumowanie wyniku sportowego osiągniętego na mistrzostwach świata oraz takich aspektów organizacyjnych pobytu reprezentacji w Katarze – streścił.

Jakub Kwiatkowski przyznał, że po tych spotkaniach PZPN odbył szereg rozmów dotyczących podsumowania występów Biało-Czerwonych w Katarze. Po tych wnikliwych analizach przedstawiciele związku ponownie spotkali się z Czesławem Michniewiczem.

– W godzinach porannych doszło do spotkania wiceprezesów i prezesa PZPN z Czesławem Michniewiczem i zapadła taka decyzja, że PZPN nie przedłuży wygasającej z końcem roku umowy z Czesławem Michniewiczem, co oznacza, że reprezentację Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy, które rozpoczną się w marcu przyszłego roku, poprowadzi nowy selekcjoner – poinformował Jakub Kwiatkowski.

PZPN i Michniewicz mieli inną wizję na reprezentację

W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski podziękował Czesławowi Michniewiczowi za te 11 miesięcy pracy z reprezentacją Polski.

Od strony sportowej tak naprawdę wyniki selekcjonera bronią, zrealizował te cele, które były przed nim stawiane, czyli awans na mundial, utrzymanie reprezentacji w elicie Ligi Narodów i wyjście po raz pierwszy od 36 lat z grupy na mistrzostwach świata. No ale te rozmowy i wizja PZPN, w którym kierunku powinna reprezentacja Polski kroczyć, jak powinien wyglądać rozwój tej drużyny, sprawiły, że trzeba było podjąć bardzo trudną decyzję, bo to nie była łatwa decyzja – dodał.

Kiedy będzie decyzja PZPN w sprawie nowego selekcjonera?

Rzecznik dopytywany przez dziennikarzy, na czym polegały te różnice w wizji, odpowiedział, że nie chce na razie wchodzić w szczegóły. – Decyzje takie zapadły i myślę, że nie ma co się na ten temat rozwodzić. Może później przyjdzie na to czas, by o tym porozmawiać – stwierdził.

Jakub Kwiatkowski zapytany, czy wiadomo, kiedy zostanie informacja o wyborze nowego selekcjonera, stwierdził, że nie chciałby deklarować konkretnej daty, by nie być zakładnikiem swoich słów. – Zależy nam na tym, by nowy trener gwarantował rozwój reprezentacji, ale też gwarancje realizacji celów. Prosimy o trochę cierpliwości, bo okres świąteczno-noworoczny nie jest dobry dla nas, jak i potencjalnych kandydatów, żeby rozmawiać o pracy z reprezentacją Polski – zakończył.

