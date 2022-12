Następca Michniewicza zarobi fortunę. PZPN może zatrudnić gwiazdę

Afery, kłótnie z dziennikarzami, awans na mundial i w efekcie do jego 1/8 finału. Tak w największym skrócie można podsumować czas Czesława Michniewicza spędzony na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Jego przygoda z piłką nożną zapewne nie dobiegła końca, jednak nic nie zapowiada tego, by miał wkrótce otrzymać lukratywną ofertę. Kolejny selekcjoner może liczyć na solidną pensję od PZPN. Cezary Kulesza może myśleć o naprawdę gorących nazwiskach.

Tyle zarobi następca Czesława Michniewicza

Kontrakt Czesława Michniewicza wygasa 31 grudnia i już wiadomo, że nie zostanie on przedłużony. Nie wiadomo, czy PZPN znalazł już odpowiedniego następcę, jednak pewne jest, że prędzej czy później będzie musiał to zrobić. W ramach wypełnionego kontraktu Michniewicz zarobił 200 tys. zł, czyli nieco ponad 40 tys. euro.

Nie wygląda to najlepiej w stosunku do sumy, jaką zgarnąć ma jego następca. „Super Express” poinformował, że PZPN przygotowuje dla kolejnego selekcjonera reprezentacji Polski pensję w wysokości 2,5 mln euro. Te zarobki pozwolą na zatrudnienie zdecydowanie bardziej doświadczonego trenera, jednak to wciąż za mało, żeby myśleć o selekcjonerach z najwyższej półki.

Kto może zastąpić Czesława Michniewicza?

To pytanie pada najczęściej od zakończenia mundialu w Katarze. W mediach przewijają się już takie nazwiska jak, m.in.: Andrij Szewczenko, Roberto Martinez, Herve Renard, Nenad Bjelica, Claudio Ranieri, Andrea Pirlo, Domenico Tedesco, ale też Juan Ramon Lopez Caro, który trenował Real Madryt w sezonie 2005/06.

Ponadto hiszpański szkoleniowiec w swoim CV ma trenowanie takich klubów jak Racing Santander, Celta Vigo, Vaslui (Rumunia), czy kluby z ligi chińskiej. Trenował także reprezentacje Arabii Saudyjskiej i Omanu.

