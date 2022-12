Stanowcze słowa Marka Koźmińskiego. „To potwierdza podwórkową organizację”

Czesław Michniewicz po wygaśnięciu kontraktu 31 grudnia 2022 roku nie będzie dłużej selekcjonerem reprezentacji Polski – poinformował PZPN w czwartkowym komunikacie. Co prawda trener osiągnął stawiane przed nim cele sportowe, ale ostatecznie zadecydowały czynniki pozasportowe.

Wizja PZPN, w którym kierunku powinna reprezentacja Polski kroczyć, jak powinien wyglądać rozwój tej drużyny, sprawiły, że trzeba było podjąć bardzo trudną decyzję – przyznał rzecznik Związku Jakub Kwiatkowski po ogłoszeniu decyzji.

Marek Koźmiński: To potwierdza podwórkową organizację

Głos w sprawie zwolnienia Czesława Michniewicza zabrał były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marek Koźmiński w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN 24. Były piłkarz i działacz uważa, że przykre jest to, iż wpływ na decyzję o zwolnieniu miały kwestie okołosportowe. – Trener nie powinien się nawet w te sprawy mieszać, ani nie powinny być one w jego kompetencjach – przyznał.

Marek Koźmiński został zapytany również o informacje, które wyciekały z obozu reprezentacji Polski. – Mamy kompletny bezład informacyjny. Wszyscy mówią co innego – stwierdził, dodając, że ta afera przekreśliła Michniewicza jako selekcjonera reprezentacji Polski.

Odnosząc się do tematu rzekomego zbierania numerów kont po pokojach, były wiceprezes PZPN podkreślił, że jest to skandaliczne. – Potwierdza organizację podwórkową. To nieprawdopodobne i nie dziwię się, że było pewne oburzenie wśród zawodników, którzy moim zdaniem w tym wszystkim są najmniej winni – zakończył.

Kiedy ogłoszony zostanie nowy selekcjoner?

Póki co następca Czesława Michniewicza nie jest znany. Jakub Kwiatkowski zapytany przez dziennikarzy podczas briefingu prasowego, czy wiadomo, kiedy zostanie informacja o wyborze nowego selekcjonera odparł, że nie chciałby deklarować konkretnej daty, by nie być zakładnikiem swoich słów. – Zależy nam na tym, by nowy trener gwarantował rozwój reprezentacji, ale też gwarancje realizacji celów. Prosimy o trochę cierpliwości, bo okres świąteczno-noworoczny nie jest dobry dla nas, jak i potencjalnych kandydatów, żeby rozmawiać o pracy z reprezentacją Polski – zakończył.

