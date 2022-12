Robert Lewandowski ostro podsumowany przez legendę: Jesteś tylko piłkarzem

Robert Lewandowski powrócił do treningów z FC Barceloną, jednak na boisku nie pojawi się prędko, gdyż przed mundialem został zawieszony na trzy spotkania. Polak zdobył swoją upragnioną bramkę na mistrzostwach świata, jednak nie był punktem kadry, który można wyróżnić. Ponadto zaraz po meczu z Francją kapitan reprezentacji Polski między wierszami skrytykował styl gry Biało-Czerwonych. Antoni Piechniczek w najnowszym wywiadzie poruszył temat premii oraz zachowania RL9.

Antoni Piechniczek broni Czesława Michniewicza

Afera premiowa przechyliła szalę goryczy na niekorzyść Czesława Michniewicza i zakończyła się nieprzedłużeniem jego kontraktu. Antoni Piechniczek twierdzi, że wszyscy powinni wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji i spróbować dać szansę temu samemu selekcjonerowi. Dodał też, jak powinien zachować się 52-latek po tym, jak otrzymał propozycję premii od premiera.

– Otóż ja bym poprosił pana premiera na pięciominutową rozmowę w cztery oczy i powiedziałbym mu: panie premierze, w co się pan pakuje? Piłkarze dostają tak wysoką premię za wyjście z grupy z pieniędzy, które PZPN otrzymuje z FIFA, że absolutnie to wystarczy i te pieniądze, które pan dorzuca do tej kasy, są absolutnie niepotrzebne – stwierdził były selekcjoner kadry Polski.

Antoni Piechniczek ostro zaapelował do Roberta Lewandowskiego

– Robert, w tym wszystkim musi się cechować jedna, podstawowa rzecz: LO-JAL-NOŚĆ! Nie możesz publicznie mówić czegoś takiego, co powiedziałeś parokrotnie, nie możesz gestami zdradzać, co chcesz przekazać. Niestety, pamiętaj, że jesteś tylko piłkarzem. Dwa razy zmieniłeś trenerów reprezentacji Polski, a trener klubowy stoi z boku i się patrzy. I dojdzie do wniosku „wiesz co, ja ciebie szybciej skasuję niż ty mnie”. I nie wiadomo, co będzie za pół roku, za rok, za półtora w Barcelonie. Wtedy rachunki zostaną wyrównane – grzmiał Antoni Piechniczek na antenie RMF24.

Emerytowany trener dodał też, że nie chce wierzyć, iż Czesław Michniewicz nie posiadał cech, których nie mógłby nauczyć się od niego Robert Lewandowski, ale też odwrotnie. Były selekcjoner podkreślił, że gdyby kapitan reprezentacji Polski powiedział, że 52-latkowi należy się druga szansa, wówczas zakończyłaby się jakakolwiek dyskusja.

Czytaj też:

Ważą się losy Roberta Lewandowskiego. Wszystko zależy od jednej decyzjiCzytaj też:

Robert Lewandowski zdobył prestiżową nagrodę. Wyprzedził m.in. Leo Messiego