Reprezentant Polski może wrócić szybciej z wypożyczenia. Media: Klub oceni tę opcję

Ostatnie tygodnie są dla Jana Bednarka bardzo trudne. Po przybyciu Ralpha Hasenhuttla do Southampton środkowy obrońca stracił miejsce w podstawowym składzie Świętych. By nie stracić możliwości udziału w mistrzostwach światach, Polak zdecydował się na transfer do Aston Villi, gdzie miał występować u boku Matty'ego Casha.

Jednak w międzyczasie swoją posadę stracił Steven Gerrard, który ściągał Jana Bednarka do klubu i zastąpił go Unai Emery, który nie stawia na 26-latka. Środkowy obrońca wystąpił w dwóch spotkaniach w barwach The Vilans i łącznie uzbierał tylko 90 minut.

Media: Bednarek może wrócić do Southampton

Z powodu kiepskich wyników Hasenhuttl stracił pracę, a jego miejsce zajął Nathan Jones. Dziennikarze "The Telegraph" ustalili, że ekipa z Southampton, która obecnie zajmuje 20 miejsce w Premier League rozgląda się za kolejnym środkowym obrońcą. Mike McGrath poinformował, że poza śledzeniem graczy dostępnych na rynku, jedną z opcji jest wcześniejsze wycofanie Jana Bednarka z wypożyczenia.

Trudna sytuacja Southampton w lidze

Obecnie Southampton ma czterech środkowych obrońców: Mohammeda Salisu, Armela Bellę-Kotchapa, Duje Caletę-Cara oraz Lyanco. Święci w 16 spotkaniach Premier League uzbierali 12 punktów, wygrywając trzy mecze i tyle samo remisując. Do bezpiecznej strefy podopieczni Nathana Jonesa tracą dwa punkty.

Ta sytuacja Jana Bednarka sprawiła, że stracił on podstawowe miejsce w składzie reprezentacji Polski, w której przez lata występował u boku Kamila Glika. Podczas mistrzostw świata w Katarze u boku obrońcy Benevento występował Jakub Kiwior ze Spezii.

