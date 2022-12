Polski piłkarz zmienił klub. Może kolejny raz zostać mistrzem kraju

Po odejściu z Lecha Poznań w 2021 roku Tymoteusz Puchacz ma problemy z grą w Bundeslidze. W barwach Unionu Berlin wystąpił tylko w meczach Ligi Konferencji Europy, co poskutkowało wypożyczeniem w styczniu 2022 roku do tureckiego klubu Trabzonspor, z którym został mistrzem Turcji. Latem 2022 roku wrócił do Berlina, ale znów nie znalazł miejsca w „jedenastce”.

Kolejne wypożyczenie Tymoteusza Puchacza

W piątek 30 grudnia klub Panathinaikos FC poinformował o podpisaniu kontraktu z Tymoteuszem Puchaczem. Polski boczny obrońca trafił do Gracji na zasadzie wypożyczenia do czerwca 2023 roku z opcją wykupu. Panathinaikos jest liderem ligi greckiej z czterema punktami przewagi nad drugim AEK-iem po piętnastu kolejkach.

„Witamy Tymoteusza w rodzinie Panathinaikosu!” – czytamy w komunikacie klubu.

Początki Tymoteusza Puchacza

Tymoteusz Puchacz urodził się 23 stycznia 1999 roku w Sulechowie. Zaczynał w akademii w Zielonej Górze, skąd przeniósł się do akademii Lecha Poznań. W wieku 17 lat trenował już z pierwszą drużyną, a w wieku 18 lat zaliczył profesjonalny debiut. W tym samym czasie został powołany do reprezentacji narodowej do lat 19.

W styczniu 2018 roku został wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec, zespołu II ligi w Polsce. Latem 2018 roku Lech Poznań wypożyczył go do Katowic, a on w wieku 20 lat ostatecznie wrócił i wywalczył miejsce w pierwszym składzie Kolejorza. W stolicy Wielkopolski rozegrał dwa sezony, wystąpił w fazach grupowych Ligi Europy i wywalczył miejsce w reprezentacji Polski.

