Z tymi trenerami kontaktował się PZPN. Wiadomo, na jakim etapie są negocjacje

Gdy tuż przed świętami Bożego Narodzenia ogłoszono, że Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, od razu było wiadomo, iż poszukiwania nowego trenera potrwają długo. Po upływie kilku tygodni na czoło peletonu wysunęło się kilku zagranicznych szkoleniowców, z którymi PZPN podjął już pewne rozmowy. O szczegółach informuje portal weszlo.com.

Herve Renard i Vladimir Petrković kandydatami na trenera reprezentacji Polski

W tym gronie jest przede wszystkim Herve Renard, który obecnie prowadzi Arabię Saudyjską. Szkoleniowiec ten ma duże doświadczenie międzynarodowe, dwukrotnie wygrał Puchar Narodów Afryki (z Zambią i WKS) i jest wysoce ceniony w naszej federacji. Problem w tym, że jego kontrakt z saudyjską federacją obowiązuje aż do 2027 roku, a sam trener jak na razie nie wykonał żadnego ruchu, by dowiedzieć się, na jakich warunkach mógłby rozwiązać umowę.

Nad pracą w reprezentacji Polski zastanawia się Vladimir Petković. Tu kwestia jest taka jak przed rokiem z Andrijem Szewczenką. Bośniak ma obecnie ważny kontrakt z Bordeaux, z którego został zwolniony. Nadal pobiera jednak pensję – chodzi o około 3,5 miliona euro rocznie. W związku z tym stoi on przed dylematem – ma do wyboru albo wyzwanie sportowe, albo duże pieniądze do zgarnięcia.

Roberto Martinez byłby w zasięgu

Trzecim z kandydatów, który aktualnie pozostaje na bezrobociu, jest Roberto Martinez. Pożegnał się on z reprezentacją Belgii tuż po mundialu w Katarze. Czerwone Diabły odpadły wówczas na etapie fazy grupowej. Nie wiadomo jednak, czy Hiszpan zechce podjąć się zadania prowadzenia Biało-Czerwonych, czy będzie wolał poczekać na ciekawsze propozycje. Finansowo natomiast byłby w zasięgu naszej federacji.

Ponadto w artykule z serwisu weszlo.com czytamy, iż przedstawiciele PZPN rozmawiali jeszcze z jednym zagranicznym trenerem, którego nazwisko pozostaje owiane tajemnicą.

