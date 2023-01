Trenerzy boją się pracy w reprezentacji Polski. Sami do tego doprowadziliśmy

Od momentu, kiedy ogłoszono, że Czesław Michniewicz nie będzie dłużej prowadził reprezentacji Polski, minęły ponad dwa tygodnie. Aktualnie trwają poszukiwania jego następcy. Okazuje się jednak, iż znalezienie go może być trudniejsze, niż pierwotnie przypuszczano. Wszystko przez to, co działo się w naszej ekipie narodowej w ostatnich miesiącach.

Adrian Mierzejewski: Trenerzy nie chcą pracować z reprezentacją Polski

Teoretycznie zainteresowanie trenerów pracą z Biało-Czerwonymi miało być duże. W mediach pojawiła się informacja, że do PZPN-u zgłosiło się kilkadziesiąt nazwisk, a z kilkoma nawet podjęto rozmowy. W tym gronie byli Herve Renard, Roberto Martinez czy Vladimir Petković. W tej chwili wydaje się, iż jedyną realną opcją jest ostatni z wymienionych, choć on też mocno się waha.

Jak twierdzi Adrian Mierzejewski, potężne wątpliwości miało jeszcze kilku innych szkoleniowców, między innymi kandydaci z Holandii. – Dostali telefon od związku, ale odmówili po obejrzeniu naszych spotkań. Nie wszyscy chcieliby pracować z Polską. Widząc nasze mecze w Katarze, niektórzy mogą stwierdzić, że trudno nagle zacząć grać w piłkę, rozgrywać od tyłu i klepać jak Barcelona – opowiedział pomocnik w rozmowie z TVP Sport.

Jakiego trenera potrzebuje reprezentacja Polski?

Piłkarz uważa, że Cezary Kulesza, czyli prezes PZPN, nie powinien spieszyć się z wyborem następnego selekcjonera. Lepiej zrobić to powoli, na spokojnie, ale dobrze. Sam Mierzejewski nie ukrywał, że wolałby zagranicznego kandydat. – Powinniśmy postawić na kogoś, kto był już na dużym turnieju. Niech dostanie trochę czasu. Nasi zawodnicy, szczególnie ci młodzi, potrzebują kogoś z dobrym CV i doświadczeniem – podsumował.

