Sensacyjny kandydat na selekcjonera. PZPN rozmawia z legendą

Polski Związek Piłki Nożnej w dalszym ciągu utrzymuje kibiców w niepewności, co do wyboru selekcjonera reprezentacji biało-czerwonych. Kilka dni temu Cezary Kulesza udzielił wywiadu, podczas którego zdradził nazwiska polskich trenerów, którzy mogą podjąć się zadania, poprowadzenia kadry Polaków. Jednocześnie prezes PZPN nie wykluczył możliwości zatrudnienia zagranicznego selekcjonera. Choć w ostatnim czasie wiele mówiło się na temat kandydatury Herve Renarda, to teraz na horyzoncie pojawiło się nowe nazwisko.

Steven Gerrard obejmie reprezentację Polski?

Od 10 dni reprezentacja Polski w piłce nożnej nie ma selekcjonera, a w mediach niemal codziennie przejawiają się nazwiska potencjalnych kandydatów do objęcia tego stanowiska. Z zagranicznych słyszeliśmy już o, m.in.: Roberto Martinezie (który oficjalnie został selekcjonerem kadry Portugalii), Valdimirze Petkoviciu, Paulo Bento, Nenadzie Bjelicy, czy wcześniej wspomnianym Herve Renardzie.

Tymczasem okazuje się, że jednym z kandydatów do zajęcia miejsca Czesława Michniewicza jest Steven Gerrard. 114-krotny reprezentant Anglii sprawdził się już w roli trenera Glasgow Rangers, z którym zdobył mistrzostwo Szkocji. W ostatnich miesiącach trenował Aston Villę, z której został zwolniony w trakcie bieżącego sezonu Premier League.

Włodarczyk: PZPN kontaktował się z Gerrardem

Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” poinformował, że PZPN skontaktował się ze Stevenem Gerrardem jeszcze pod koniec grudnia 2022 roku. 42-letni legendarny pomocnik Liverpoolu przez długi czas miał zastanawiać się nad przyjęciem tej propozycji, jednak hamować ma go długi kontrakt, który podpisał z Aston Villą, w ramach którego ma zarabiać 5 mln funtów rocznie.

Co więcej, Gerrard miał także czekać na inne propozycje, w tym także m.in. od federacji angielskiej, która ostatecznie zdecydowała się przedłużyć kontrakt z Garethem Southgatem. Polacy mieliby rozbić bank dla Anglika, proponując mu bardzo wysoką roczną pensję. Jakiś czas temu mówiło się, że PZPN ma przeznaczone 2,5 mln euro dla nowego selekcjonera.

