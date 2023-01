Niespodziewany kandydat na selekcjonera. Media: PZPN zainteresowany

– Rozmowy dobiegły końca i teraz czekam na odpowiedź z drugiej strony (...) To zależy od drugiej strony. Najważniejszym kryterium było to, czy wcześniej prowadził już jakąś reprezentację (...) Wiem już, kto to będzie. Ta decyzyjność zostaje po drugiej stronie. Wiadomo, że może to się przeciągnąć kilka dni. (...) Rozmowy dobiegły końca i teraz czekam na odpowiedź drugiej strony — mówił Cezary Kulesza w RMF FM.

W świetle tej wypowiedzi, oraz sugerując się wcześniejszymi słowami prezesa PZPN i doniesieniami mediów, można wywnioskować, że w grze o „stołek” selekcjonera reprezentacji Polski zostali już tylko Vladimir Petković i Paulo Bento. Tymczasem na horyzoncie pojawił się inny, dość zaskakujący, ale bardzo doświadczony kandydat.

Media: PZPN zainteresowany Fernando Santosem

Fernando Santos został niedawno zwolniony z pełnienia funkcji selekcjonera reprezentacji Portugalii, którą prowadził od 2016 roku. Piotr Koźmiński ze „Sportowych Faktów” podał wieści prost z Półwyspu Iberyjskiego, że to właśnie on jest jednym z kandydatów do przejęcia kadry Polaków.

„Jeden z portugalskich dziennikarzy przekazał nam zaskakujące wieści, żeby nie skreślać... Fernando Santosa, który właśnie rozstał się z reprezentacją Portugalii. Jego kandydatura »«mignęła»« wcześniej w kontekście pracy z Polską, ale nie była wymieniana w pierwszej trójce” – napisał dziennikarz.

Kariera Fernando Santosa

Przed reprezentacją Portugalii Fernando Santos prowadził także kadrę Grecji, z którą dotarł do ćwierćfinału Euro 2012 w Polsce i Ukrainie. Ponadto Portugalczyk pracował w wielu klubach, tj. np.: Benfica, FC Porto, Sporting CP, Panathinaikos, AEK Ateny czy PAOK Saloniki. Jego dorobek pucharowy to: mistrzostw i dwa Puchary Portugalii, Puchar Grecji i najważniejsze, mistrzostwo Europy 2016 oraz wygrana Liga Narodów w sezonie 2018/19.

