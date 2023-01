Media: On zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Zdradził to jego współpracownik

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dowiedzieliśmy się, że Czesław Michniewicz nie będzie dalej prowadził reprezentacji Polski. Z wielu powodów trudno było się temu dziwić. Następnie przez prawie miesiąc trwał okres bezkrólewia w naszej kadrze, lecz teraz dobiega on końca. Najnowsze doniesienia sugerują, że nowym szkoleniowcem Biało-Czerwonych zostanie jeden z tych kandydatów, o których ostatnio sporo się pisało.

Paulo Bento zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski

W medialnych spekulacjach przewijało się mnóstwo nazwisk. Dziennikarze wspominali o Herve Renadzie, Stevenie Gerrardzie, Roberto Martinezie, Vladimirze Petkoviciu, ostatnio też Fernando Santosie. Większość z wyżej wymienionych nie miała zamiaru podejmować się pracy z Polakami, a na ostatniej prostej liczył się ponoć jedynie Petković oraz jeszcze jeden kandydat, czyli Paulo Bento. To właśnie Portugalczyk ma przejąć naszą ekipę narodową, o czym poinformował portal sport.tvp.pl.

„O porozumieniu 53-latka z PZPN usłyszeliśmy od dawnego współpracownika Bento. Osoba niegdyś blisko związana z trenerem została poinformowana, że jest on zdecydowany pracować dla Polski, a rozmowy są na finiszu” – czytamy w artykule. „W sztabie nowego szkoleniowca znajdzie się polski trener. Na tym mocno zależało szefowi PZPN” – dodano w tekście.

Pełne porozumienie jeszcze nie zostało osiągnięte, to znaczy Portugalczyk nie złożył podpisu na umowie, ale nasza federacja spodziewa się, że za chwilę to uczyni. Najprawdopodobniej prezentacja nowego selekcjonera odbędzie się w przyszłym tygodniu, to znaczy po 22 stycznia.

Czytaj też:

Jan Urban zabrał głos ws. selekcjonera. Zdradził, czy PZPN się z nim kontaktowałCzytaj też:

Grosicki nie szczędził gorzkich słów dla reprezentacji Polski. Był brutalnie szczery