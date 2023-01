Bundesliga wznawia rozgrywki. Jakub Kamiński zdradza plany na dalszą część sezonu

W ten weekend wraca Bundesliga, w której występuje sześciu Polaków. Wśród nich jest Jakub Kamiński, który po udanym dla siebie mundiali wrócił do VFL Wolfsburg, by dobrze przygotować się do zbliżających rozgrywek. Skrzydłowy zdradził w wywiadzie dla "Łączy nas piłka" jakie ma plany na dalszą część sezonu.

Mecze Bundesligi wróciły w piątek 20 stycznia po przerwie związanej z mundialem w Katarze. W niemieckiej elicie występuje sześciu Polaków. Są nimi Jacek Góralski z VFL Bochum, Robert Gumny i Rafał Gikiewicz z FC Augsburg, Marcel Lotka z Borussii Dortmund, Marcin Kamiński z FC Schalke 04 oraz Jakub Kamiński z VFL Wolfsburg. Jakub Kamiński błyszczał w okresie przygotowawczym Ten ostatni po poprawnych występach w reprezentacji Polski na mundialu w Katarze zapewne oczekuje prezentowania dobrej formy na boiskach Bundesligi. Po zakończonym mundialu w Katarze piłkarze „Wilków” udali się na tygodniowe zgrupowanie do Portugalii do Algavre. W trakcie trwania tego obozu przygotowawczego piłkarze VFL Wolfsburg rozegrali sparing z TSG 1899 Hoffenheim, a Kamińskiemu udało się wpisać na listę strzelców i zanotować asystę. Przedstawiciele „Łączy nas piłka” porozmawiali z reprezentantem Polski na temat jego przygotowań do sezonu. Obóz był krótki, ale wymagający. Już wkrótce będziemy rywalizować z Freiburgiem, który miał bardzo dobrą rundę jesienną i zakończył ją na pozycji wicelidera. Zobaczymy, na co będzie stać nasz zespół po dwumiesięcznej przerwie – powiedział Jakub Kamiński. twitter Bundesliga: Jakub Kamiński zdradza plany na dalszą część sezonu Kamiński przyznał także, iż liczy, że po wznowieniu uda mu się zacząć na jak najwyższym poziomie i utrzymać miejsce w wyjściowej „jedenastce”. – Na pewno czuję się bardzo dobrze i chcę utrzymać formę z ubiegłej rundy, a może uda mi się prezentować jeszcze lepiej – kontynuował. Były zawodnik Lecha Poznań podkreśla, że chce również poprawić swoje indywidualne statystyki, zdobywając więcej bramek i notując kolejne asysty. – Bardzo ważne jest, aby utrzymać tę formę z jesieni, bo to dla nas bardzo duża szansa, aby móc pokusić się o walkę w europejskich pucharach. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pierwsze tygodnie będą bardzo intensywne, ale liczę na to, że uda się wszystko pogodzić i będę mógł wypełniać swoje zadania jak najlepiej – przyznał. Jakub Kamiński i jego VFL Wolfsburg swój najbliższy mecz rozegra w sobotę 21 stycznia. Rywalami „Wilków” będzie wicelider Bundesligi – SC Freiburg. Na półmetku rozrywek zespół z Volkswagen Areny zajmuje siódme miejsce w tabeli z dwudziestoma trzema oczkami na koncie. Czytaj też:

