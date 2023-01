Cezary Kulesza przerwał milczenie ws. selekcjonera. Powiedział to wprost

Telenowela związana z poszukiwaniem i wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski dobiega końca. Prezes PZPN Cezary Kulesza bardzo długo zastanawiał się nad najlepszym kandydatem na następcę Czesława Michniewicza, z którym nie przedłużono wygasającego końcem grudnia kontraktu.

– Wtorek to wariant optymistyczny. Jeśli się uda, to znaczy, że obie strony wykonały dobrą pracę. Jeśli się nie uda, to w środę lub czwartek – poinformował jakiś czas temu dziennikarzy „Przeglądu Sportowego” s

ekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski

.