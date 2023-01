To nagły zwrot w sprawie selekcjonera? Media: Główny kandydat nie przyleci do Polski

PZPN we wtorek ogłosi nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jednym z faworytów mediów do objęcia stanowiska po Czesławie Michniewiczu był Paulo Bento. Teraz dziennikarze donoszą, że doszło do nagłego zwrotu w sprawie jego zatrudnienia.