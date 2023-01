Podano szczegóły kontraktu Santosa. W jego sztabie będzie legenda

Fernando Santos wciąż nie został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski, jednak wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie. 68-letni Portugalczyk został sfotografowany na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie dzień przed konferencją prasową, na której zaprezentowany zostanie nowy selekcjoner. Ta wizyta podjudziła media w całej Polsce i zdecydowana większość twierdzi, że to właśnie on w najbliższych latach poprowadzi biało-czerwonych.

Podano szczegóły kontraktu Fernando Santosa z PZPN

Jakiś czas temu Cezary Kulesza gościł w „Sportowym Wieczorze” w „TVP Sport”, gdzie przyznał, że nowym selekcjonerem nie będzie Polak, a jego kontrakt będzie obowiązywać do końca eliminacji Euro 2024. Tymczasem okazuje się, że wstępne plany uległy zmianie. Znany dziennikarz sportowy Fabrizio Romano podał na Twitterze, że następca Czesława Michniewicza obejmie polską kadrę do końca czerwca 2026 roku.

twitter

Oficjalna prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się we wtorek, 23 stycznia o godz. 13:00 podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie.

Łukasz Piszczek w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski?

Kontrakt nowego selekcjonera to tylko jedna z wielu nowych informacji. Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” poinformował, że w sztabie Fernando Santosa mają pracować Łukasz Piszczek oraz Tomasz Kaczmarek. Według jego ustaleń do dopięcia pozostały ostatnie szczegóły ich kontraktów.

twitter

Przypomnijmy, że Fernando Santos nie był jedynym wyborem w kwestii objęcia kadry Polaków. Do tej roli przymierzani byli także m.in. Paulo Bento czy Vladimir Petković.

Czytaj też:

Internet płonie po lądowaniu Santosa w Polsce. „Polskie piekiełko”Czytaj też:

To nie Paulo Bento zostanie selekcjonerem Polaków. Dziennikarz podał dwa inne nazwiska