Ujawniono pensję Santosa w Polsce. Media: Zarobi najwięcej w historii

Nie jest już potrzebne żadne oficjalne potwierdzenie ze strony PZPN-u. Cezary Kulesza opublikował na Twitterze zdjęcie w towarzystwie Fernando Santosa, co jednoznacznie potwierdza, a jednocześnie zamyka spekulacje na temat tego, kto w najbliższych latach poprowadzi reprezentację Polski w piłce nożnej. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano Portugalczyk podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku, natomiast Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” poinformował, że w jego sztabie będą m.in. Łukasz Piszczek i Tomasz Kaczmarek.

Media: Santos najlepiej opłacanym selekcjonerem w historii polskiej piłki

Dziennikarze serwisu sport.pl poinformowali, że Fernando Santos będzie zarabiać 3 miliony euro rocznie, co daje ok. 12 milionów złotych. Oznacza to, że Portugalczyk zarobi więcej, niż miało to miejsce w czasach, gdy prowadził ojczystą kadrę. Wówczas jego pensja wynosiła ok. 11 milionów złotych.

Tym samym 68-latek zostanie najwięcej zarabiającym selekcjonerem reprezentacji Polski w historii. Warto podkreślić, że jego poprzednik, Czesław Michniewicz zarabiał 560 tys. euro, z kolei Paulo Sousa 840 tys. euro. Wcześniej wspomniany portal poinformował, że możliwość wyłożenia tak dużej gaży dla Portugalczyka wynika z bardzo dobrych wyników finansowych PZPN, w którego budżecie ma znajdować się 380 milionów złotych.

Już jutro, tj. we wtorek, 24 stycznia na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem nowego selekcjonera, w której udział weźmie także m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Wówczas powinniśmy dowiedzieć się także więcej informacji w kwestii sztabu szkoleniowego portugalskiego selekcjonera.

Były reprezentant Polski grał u Santosa. Zdradził, jakim jest trenerem