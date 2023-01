Reprezentant Portugalii ocenił decyzję Fernando Santosa. Wstawił się w jego obronie

Fernando Santos zostanie przedstawiony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Na jego temat w samych superlatywach wypowiadał się Grzegorz Mielcarski, który miał okazję z nim pracować jeszcze w barwach FC Porto. – To świetny kandydat. Ma swoje lata, ale w sobie – wciąż wiele entuzjazmu i charyzmy. Jest zaprogramowany na nauczanie wygrywania! – mówił w niedawnym wywiadzie dla „Super Expressu”.

Beto: Santos wciąż ma wiele do przekazania

Dziennikarze serwisu weszlo.com porozmawiali na temat Fernando Santosa z byłym bramkarzem reprezentacji Portugalii i dwukrotnym zwycięzcą Ligi Europy w barwach Sevilli – Beto.

Portugalczyk zapytany, czy jest zaskoczony decyzją Fernando Santosa odpowiedział, że szkoleniowiec wciąż ma wiele do przekazania futbolowi. – Polska ma sporo jakości, sporo talentów, więc nie dziwi mnie, że przyjął tę ofertę – dodał.

Fernando Santos był krytykowany przez Portugalczyków

16-krotny reprezentant Portugalii stwierdził, że za czasów jego kadencji Nawigatorzy święcili osiem lat sukcesów. – Wygrał mistrzostwo Europy i Ligę Narodów. Sprawił, że nasza drużyna stała się lepsza, a ludzie zaczęli ją szanować – podkreślił.

Beto zapytany o krytykę reprezentacji za defensywny styl grania odparł, że nie podoba mu się to. – Nie ma takiej na świecie, która grałaby co mecz 90 minut w ofensywie. Santos wie, kiedy trzeba zaatakować, a kiedy trzeba bronić. Między innymi to sprawia, że ma bardzo dobre wyniki – przyznał.

Beto: Jesteście w stanie być konkurencyjni

W rozmowie z weszlo.com Beto podkreślił, że przyjście Fernando Santosa może być szansą, by zmienić swoją mentalność. – Może za jego kadencji bardziej w siebie uwierzycie. Macie dobrych zawodników i przy zmianie myślenia jesteście w stanie być konkurencyjni – zakończył.

Legenda zostanie asystentem Fernando Santosa. Dwóch Polaków znajdzie się w jego sztabie