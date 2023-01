Skandaliczne zachowanie Lewandowskiego. Na jaw wyszły szokujące fakty

Echa Mistrzostw Świata w Katarze wciąż nie milkną. Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza podołała wcześniej postawionemu zadaniu i awansowała do fazy pucharowej mundialu, jednak nie o tym było najgłośniej. Zdecydowanie częściej wspominało się o wielu aferach, które rodziły się wokół byłego selekcjonera i samej kadry. W konsekwencji doprowadziło to do rozstania z 52-letnim szkoleniowcem, którego zastąpił Fernando Santos. Okazuje się, że tuż po awansie do 1/8 finału doszło do kolejnego niedopuszczalnego zachowania, wywołanego napięciami wewnątrz kadry.

Media: Robert Lewandowski samowolnie opuścił trening reprezentacji Polski

Jak podaje serwis sportowefakty.wp.pl przed meczem 1/8 finału z Francją doszło do niespodziewanego i nieprzyjemnego zdarzenia. Podczas jednego z treningów kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski postanowił samowolnie przedwcześnie go zakończyć. Powodem takiego zachowania miało być niezadowolenie 34-latka z poziomu prowadzenia zajęć przez sztab Czesława Michniewicza.

Po tych doniesieniach warto przypomnieć, że zaraz po meczu z Francją napastnik FC Barcelony powiedział w wywiadzie dla TVP Sport, że jego pozostanie w kadrze, będzie zależeć od wizji jej dalszego prowadzenia. Oznacza to pewną spójność. Obecnie to zadanie będzie należało do Fernando Santosa i jego współpracowników.

Fernando Santos ma plan na Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat będzie stanowić o sile ofensywnej biało-czerwonych. Podczas pierwszej konferencji prasowej z udziałem Fernando Santosa Portugalczyk powiedział, że jednym z jego zadań będzie przywrócenie radości gry w kadrze kapitana reprezentacji Polski i ma na to już plan.

– W reprezentacji musi być radość z gry, bo bez niej nie da się wygrać. Trudno jest zwyciężać, jeśli zespół nie jest szczęśliwy. Ta grupa piłkarzy musi być rodziną. Chcę, żeby kadrowicze byli zadowoleni z tego, że reprezentują swój kraj. Zawodnicy muszą mieć też pasję – powiedział selekcjoner polskiej kadry narodowej.

