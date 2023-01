Czesław Michniewicz ma objąć zagraniczną drużynę. W przeszłości klub prowadził Sir Alex Ferguson

Po mistrzostwach świata w Katarze Czesław Michniewicz pożegnał się z reprezentacją Polski. Jego następcą został Fernando Santos, który w przeszłości z Portugalią wygrał Ligę Narodów oraz zdobył mistrzostwo Europy.

Rozstanie Czesława Michniewicza z reprezentacją Polski

Decyzję o rozstaniu się z Czesławem Michniewiczem Cezary Kulesza podjął 22 grudnia. „Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski” – napisano w komunikacie.

Po pożegnaniu się z kadrą, z którą pierwszy raz od 36 lat wyszła z grupy na mistrzostwach świata Czesław Michniewicz zniknął z mediów. Jedyne informacje o trenerze, jakie mogliśmy otrzymać, to były zdjęcia, które zamieszczał na swoim Instagramie, a w telewizji byłego selekcjonera mogliśmy zobaczyć na gali tygodnika "Piłka Nożna". 52-latek został wybrany Trenerem Roku wraz z Markiem Papszunem.

Czesław Michniewicz jest zainteresowany pracą w Szkocji

Jednak co jakiś czas media informowały o domniemanych rozmowach byłego trenera Legii Warszawa z zagranicznymi klubami. Teraz dziennikarze „Press and Journal” poinformowali, że jest poważny zainteresowany usługami Czesława Michniewicza. Według zagranicznych mediów szkocki Aberdeen szuka nowego trenera, a jednym z głównych kandydatów do zastąpieniu Jima Goodwina jest Polak.

Asystent trenera – Kamil Potrykus przekazał brytyjskim mediom, że szkoleniowiec jest zainteresowany ewentualnymi rozmowami na temat podjęcia pracy w Szkocji. „Z chęcią przyjdziemy, aby przedyskutować ten temat. Aberdeen to świetny klub z fantastyczną historią i niesamowitymi trenerami w przeszłości jak Sir Alex Ferguson” – powiedział w rozmowie „Press and Journal”.

Czesław Michniewicz może objąć były klub Sir Alexa Fergusona

W bieżącym sezonie Scottish Premiership Aberdeen zajmuje dopiero siódme miejsce. Do tej pory The Dons zgromadzili 29 punktów i tracą do pierwszego Celtiku 35 pkt. Na ostatnim dwunastym miejscu w tabeli plasuje się Kilmarnock, który po 23 kolejkach zgromadził 23 punkty.

W przeszłości trenerem Aberdeen był legendarny Alex Ferguson, który właśnie ze Szkocji trafił do Manchesteru United, z którym osiągnął wszystko, co się dało.

