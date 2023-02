Boniek reaguje na aferę wokół Lewandowskiego. Sprawa dotyczy mundialu

Reprezentacja Polski osiągnęła cel na mistrzostwach świata w Katarze i awansowała do 1/8 finału, gdzie poległa z Francją 1:3. Niestety to nie awans został najlepiej zapamiętany przez fanów, a liczne afery, jakie wywiązały się wokół kadry. Szum medialny i niejasności związane z pracą Czesława Michniewicza zaskutkowały zwolnieniem selekcjonera. Teraz media przyjrzały się zachowaniu Roberta Lewandowskiego, którego rzekomo miał dopuścić się w treningu przed meczem z Francuzami.

Przypomnijmy, że według ustaleń serwisu „WP Sportowe Fakty” RL9 rzekomo przedwcześnie i samowolnie opuścił trening kadry, gdyż miał być niezadowolony z poziomu szkoleniowego sztabu Czesława Michniewicza.

Zbigniew Boniek skomentował aferę wokół Roberta Lewandowskiego

Sprawa stała się tak głośna, że musiały odnieść się do niej najważniejsze osoby w Polskim Związku Piłki Nożnej. Team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski w wywiadzie dla „Interii” stwierdził, że Polak tylko usiadł na ławce i zostało to nadinterpretowane przez dziennikarzy. Teraz do sprawy odniósł się także Zbigniew Boniek, który gościł w programie Romana Kołtonia „Prawda Futbolu”.

– Dziennikarz napisał coś, co mu ktoś powiedział i teraz pytanie – dlaczego ktoś go wpuścił w kanał? Bo jeżeli to jest nieprawda, a tak twierdzi Kuba Kwiatkowski, a jeśli on coś mówi, to ja mu wierzę, to mam pytanie. Kto miał interes, żeby dziennikarza wpuszczać w kanał? I dlaczego, z jakiej przyczyny? Czemu to ma służyć? Natomiast ja muszę powiedzieć, że trochę nie rozumiem nerwowej interwencji pana Zawiślaka, bo jak była potrzeba, to Robert powinien powiedzieć dwa zdania. Aż mi się nie chce wierzyć, żebyśmy musieli się zatrzymywać i analizować coś, co się nie stało – zastanawiał się były prezes PZPN.

Czytaj też:

Niemiły atak rosyjskiego trenera na Lewandowskiego. „Zszargał piłkarskie imię”Czytaj też:

Kucharski wyprowadził kolejny cios w Lewandowskiego. Ich wojna trwa w najlepsze