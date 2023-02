PZPN chce rozwiązać problem braku ośrodka treningowego. Media: Pojawił się nowy pomysł

Cezary Kulesza jako prezes PZPN robi wszystko, by jego kadencja została zapamiętana przez innych działaczy i kibiców. Już pierwszy krok w tym kierunku wykonał, gdyż w drugiej połowie stycznia 2023 roku zatrudnił na stanowisku topowego selekcjonera – Fernadno Santosa, który w karierze osiągnął bardzo wiele. Szkoleniowiec trenował topowe kluby na Półwyspie Iberyjskim – Sporting, Benficę i FC Porto oraz prowadził reprezentacje Grecji i Portugalii. Z tą ostatnią święcił niemałe triumfy, bo wygrał Ligę Narodów oraz zdobył mistrzostwo Europy.

Czesław Michniewicz rozmawiał z premierem o hotelach przy Legii

Poprzednik Fernando Santosa – Czesław Michniewicz wprowadził reprezentację Polski do mundialu w Katarze, wygrywając finał baraży ze Szwecją. Tuż przed tymi meczami kadra zakwaterowana była w Legia Training Center, ale ówczesny selekcjoner mówił m.in. w serwisie meczyki.pl, że kadra narodowa potrzebuje „wyższych standardów”.

Trener przyznał, że na temat budowy hotelu przy centrum treningowym Legii rozmawiał m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. – Związek wydaje olbrzymie środki na hotele zewnętrzne. Powstanie takiego ośrodka miałoby więc sens – mówił Michniewicz w kwietniu 2022 roku.

Media: PZPN ma wybudować ośrodek pod Warszawą

Na początku 2023 roku wrócił pomysł na budowę ośrodka dla PZPN. Według ustaleń dziennikarzy TVP Sport miałoby to być pod Warszawą. Autor artykułu – Piotr Kamieniecki donosi, że mogłoby to być w Otwocku i według jego ustaleń miało już dojść do spotkania władz miasta z federacją.

Co więcej, władze Otwocka – rzekomo – są gotowe przekazać za darmo grunty potrzebne do stworzenia takowego centrum szkoleniowego. Ale na razie, więcej szczegółów brak. Ponadto PZPN miałby wybudować dodatkowo nową siedzibę, która znajdowałaby się niedaleko Stadionu Narodowego. Przypomnijmy, federacja wynajmuje swoje biura przy ul. Bitwy Warszawskiego, a wcześniej siedziba znajdowała się przy ul. Miodowej.

