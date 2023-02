Łukasz Piszczek nie powinien pracować w reprezentacji Polski. „Kompletny bezsens”

Choć Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski pod koniec stycznia, wciąż nie wiadomo, kto ostatecznie znajdzie się w jego sztabie szkoleniowym. Jasne jest, iż Cezary Kulesza chciał, aby z Portugalczykiem mógł współpracować przynajmniej jeden trener znad Wisły. W gronie kandydatów na stanowisko asystenta wymieniano między innymi Tomasza Kaczmarka czy Łukasza Piszczka. Ta druga kandydatura nie przekonuje jednak wielu osób, w tym Jerzego Dudka.

Łukasz Piszczek nie powinien pracować jako asystent w reprezentacji Polski

Na razie bowiem dużo mówi się o samych personaliach, a mało o konkretach. W sferze domysłu pozostaje na przykład to, czym dokładnie miałby zajmować się taki polski asystent w zespole Santosa. Między innymi właśnie ta kwestia poważnie zastanawia byłego bramkarza reprezentacji Polski.

„Jeżdżenie na zgrupowania w roli dobrego ducha, uważam za kompletny bezsens, zarówno dla Łukasza, jak i dla reprezentacji. To nie jest wartościowe. Kulesza może się go radzić w pewnych kwestiach, ale ubieranie Piszczka w dres, aby jedynie się przyglądał z boku na to wszystko, mija się z celem” – stwierdził Dudek w „Przeglądzie Sportowym”.

Według byłego golkipera Santosowi powinno się dobrać takich asystentów, także tych z Polski, którzy wesprą sztab Portugalczyka również pod kątem merytoryczny, a nie będą jedynie łącznikami między nim i drużyną. – Lepiej wybrać kogoś, kto będzie czynnie uczestniczył w rozwoju kadry. Taki powinien być cel główny – stwierdził Dudek. Jego zdaniem Piszczek ma na razie zbyt małe doświadczenie, aby w realny sposób wspomóc Biało-Czerwonych.

