Kandydat na asystenta Fernando Santosa zabrał głos. „Jestem gotów”

Sztab Fernando Santosa wciąż stanowi zagadkę zarówno dla mediów, jak i kibiców. W ostatnich dniach wyszło na jaw, iż mimo wcześniejszych połączeń Łukasza Piszczka i Tomasza Kaczmarka z biało-czerwonymi, obaj nie zostaną włączeni do jej kadry szkoleniowej. Pierwszy z wymienionych miał pracować w roli asystenta Portugalczyka. Chwilę później na horyzoncie pojawiło się nazwisko Marka Saganowskiego.

Marek Saganowski gotów do rozmów z PZPN-em

Były napastnik reprezentacji Polski i m.in. Legii Warszawa, a obecnie szkoleniowiec Pogoni Siedlce ma być jednym z kandydatów do objęcia stanowiska asystenta Fernando Santosa. Były trener Motoru Lublin entuzjastycznie podszedł do sprawy, jednak zapewnia, że jeszcze nikt nie kontaktował się z nim w tej sprawie. Gdyby jednak do tego doszło, chętnie usiądzie do negocjacji.

– Na razie nikt się ze mną nie kontaktował, nic się nie dzieje. Może w przyszłym tygodniu będzie wiadomo coś więcej. Ale oczywiście, jestem gotowy do rozmów – powiedział w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Marek Saganowski: Mogę pracować jako asystent

W jednym z ostatnich wywiadów Cezary Kulesza zapewnił, że sprawa sztabu Fernando Santosa zostanie zakończona w ciągu dwóch tygodni. Obecnie Marek Saganowski skupia się na pracy z Pogonią Siedlce, którą, w przypadku zatrudnienia w PZPN, poprowadziłby w Pucharze Polski, a następnie miałby rozpocząć pracę z kadrą.

– Szkoliłem się na trenera przez kilka lat, więc mógłbym pracować z kadrą w roli asystenta, a nie innej. Ale to byłoby do uzgodnienia – dodał były napastnik Legii Warszawa.

Czytaj też:

Fernando Santos ze specjalną misją. Spotka się z liderem kadryCzytaj też:

Utalentowany napastnik otrzyma powołanie od Fernando Santosa? „Dałby sobie radę”