Przełom ws. PGE Narodowego? Cezary Kulesza wspomniał o meczu Polska – Albania

PGE Narodowy w dalszym ciągu nie został doprowadzony do stanu bezpiecznego użytku. Przypomnijmy, że tuż przed mundialem w listopadzie dowiedzieliśmy się, iż jeden z elementów konstrukcji stalowo-linowej dachu obiektu został uszkodzony, przez co mecz sparingowy Polska – Chile musiał zostać przeniesiony na Stadion Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa stołeczna Legia.

Cezary Kulesza zdradził nowe informacje ws. meczu Polska – Albania

Do spotkania z Albanią pozostał jeszcze ponad miesiąc, a jego organizacja na PGE Narodowym dalej stoi pod znakiem zapytania. Codziennie odbywają się tam prace, które mają na celu naprawę usterki. Jakiś czas temu „Przegląd Sportowy” podał informację, że mecz może zostać zorganizowany na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

Tymczasem prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo, że mecz odbędzie się właśnie na PGE Narodowym, ponieważ prace przebiegają zaskakująco szybko i sprawnie. — Jest bardzo blisko, tak na moje oko to będzie mecz w Warszawie — powiedział szef Polskiego Związku Piłki Nożnej w programie na kanale „Meczyki”.

twitter

Do podjęcia ostatecznej decyzji pozostało tylko kilka dni, a mecz odbędzie się 27 marca. Zgodnie z planami będzie to drugie spotkanie, które poprowadzi Fernando Santos w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego debiut będzie miał miejsce podczas spotkania z Czechami, który zostanie rozegrany trzy dni wcześniej na wyjeździe.

Oświadczenie przedstawicieli PGE Narodowego

Jakiś czas temu minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk powiedział, że są marne szanse, by mecz Polski z Albanią odbył się na PGE Narodowym. Przedstawiciele obiektu wystosowali oficjalne oświadczenie, w którym nie przekreślili szans na taki przebieg spraw.

„Z uwagi na fakt, że konieczne jest przeprowadzenie badań potwierdzających dotychczasowe analizy, informujemy, że w chwili obecnej współpracująca z PGE Narodowym grupa ekspertów nie wydała jeszcze rekomendacji ani warunków niezbędnych do organizacji wydarzeń całostadionowych, w tym meczu Polska – Albania. Podstawą do wydania takich rekomendacji oraz wytycznych będą wyniki zaplanowanych na najbliższe dni badań, oraz kolejne analizy zgromadzonych danych. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, nie ma miejsca na pośpiech i kompromisy” – czytamy.

Czytaj też:

Polski trener skreślony przez Santosa. „Nie chce dublować stanowisk”Czytaj też:

Kandydat na asystenta Fernando Santosa zabrał głos. „Jestem gotów”