Fernando Santos obejrzy Polaka w akcji. Przygotowania do debiutu w kadrze

Już za niecałe trzy tygodnie zobaczymy w akcji piłkarską reprezentację Polski. Zawodnicy rozpoczną zmagania w eliminacjach mistrzostw Europy 2024. Przed meczami z Czechami i Albanią debiutujący selekcjoner, Fernando Santos, stara się zebrać informacje na temat formy zawodników, by powołać najlepszych zawodników.

Sztab Fernando Santosa obejrzy mecze z udziałem polskich piłkarzy

Portugalczyk ma już za sobą wiele rozmów i obserwacji. Rozmawiał w Barcelonie z kapitanem kadry Robertem Lewandowskim. Był w Grecji, gdzie w Salonikach obejrzał mecz z udziałem Damiana Szymańskiego. Ponadto miał szansę zobaczyć mecze PKO Ekstraklasy w Warszawie, Płocku oraz Gdańsku.

Jak informuje portal Interia, trener na tym nie poprzestaje i ma zamiar zobaczyć w akcji Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam przyleci do Polski wraz z klubem, by powalczyć w 1/8 finału Ligi Europy z Szachtarem Donieck. Ukraiński klub z powodu wojny w swoim kraju rozgrywa mecze europejskich pucharów na stadionie Legii w Warszawie. Co ciekawe, Szymański wróci na dobrze mu znany stadion. Zanim wyruszył za granicę, reprezentował w Polsce barwy „Wojskowych”.

Santos pojawi się na meczu wraz z trenerem bramkarzy, Fernando Justino. Z kolei dwójka asystentów, Ricardo Santos oraz Joao Costa pojadą do Poznania. W czwartek miejscowego Lecha czeka pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji przeciwko szwedzkiemu Djurgarden. W składzie polskiego zespołu znajduje się wielu Polaków, którzy z pewnością znajdują się w notesie selekcjonera.

Reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje EURO 2024

Fernando Santos już niedługo będzie musiał ogłosić kadrę na marcowe zgrupowanie. Polacy najpierw pojadą do Pragi, gdzie 24 marca zainaugurują kwalifikacje do EURO 2024 z Czechami. Trzy dni później na PGE Narodowym podejmą kadrę Albanii.

