Mecz Polska – Albania na PGE Narodowym zagrożony? Na jaw wyszły nowe informacje

Po awarii na PGE Narodowym zastanawiano się, gdzie odbędzie się mecz Polska – Albania w ramach el. do ME 2024. Choć spekulacji było wiele, to 24 lutego prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że spotkanie odbędzie się w „naszym domu”.

„Otrzymaliśmy wszystkie dokumenty po kontrolach dotyczących bezpieczeństwa, które jest dla nas kluczowe. Praca wielu osób przyniosła efekty. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces!” – napisał Cezary Kulesza na Twitterze.

Media: Na stadionie nie powinny odbywać się imprezy masowe

Jednak teraz „Gazeta Wyborcza” ujawniła nowe doniesienia na temat możliwości rozegrania meczu na PGE Narodowym. Dziennikarze porozmawiali z pełniącą obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie Joanną Gąsiorowską.

– Do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości dotyczących konstrukcji dachu na stadionie nie powinny się odbywać imprezy masowe – powiedziała dziennikowi.

Informacje w sprawie imprez masowych na PGE Narodowym

Przypomnijmy, w lutym prezes spółki zarządzającej stadionem PL.2012 Włodzimierz Dola informował, iż stadion jest bezpieczny, a wydarzenia zaplanowane na 2023 rok mogą się na nim odbywać. Jednak jak podkreślają dziennikarze „GW”, to na razie tylko czasowa naprawa, skąd reakcja inspektora nadzoru budowlanego. Jak ustalili dziennikarze, to uniemożliwia stołecznym urzędnikom wydanie zgody na imprezę masową.

Na ten temat wypowiedziała się również rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth-Lutyk. – Na razie dotarło do nas tylko pismo nadzoru budowlanego wykluczające imprezę masową. Jeśli nadzór otrzyma dokumenty, które zmienią jego zdanie, zostanie to uwzględnione przy wydawaniu decyzji o imprezie masowej – poinformowała.

Oświadczenie spółki odpowiedzialnej za PGE Narodowy

15 marca spółka PL.2012+, będąca operatorem PGE Narodowego w Warszawie oświadczyła, że zespół ekspercki pod przewodnictwem Profesora Politechniki Gdańskiej, dra hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, posiadającego właściwe uprawnienia, zapewnił, że PGE Narodowy jest miejscem bezpiecznym, na którym mogą być organizowane imprezy masowe.

„Obecnie zespół ekspercki, składający się z wybitnych praktyków i profesorów z dziedziny konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa, odlewnictwa i spawalnictwa, wyraźnie wskazuje, że PGE Narodowy jest miejscem bezpiecznym” – czytamy w komunikacie na stronie pgenarodowy.pl.

Czytaj też:

Fernando Santos obejrzy Polaka w akcji. Przygotowania do debiutu w kadrzeCzytaj też:

Szef FIFA wpadł na szalony pomysł. Tego jeszcze w futbolu nie było