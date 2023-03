NA ŻYWO: Fernando Santos ogłasza pierwsze powołania do kadry. To na nich postawi w swoim debiucie

Piątek 17 marca to dzień, w którym Fernando Santos ogłosi powołania na najbliższe mecze el. do Euro 2024. Choć nie znamy jeszcze listy nazwisk, to wiemy, że będzie ona mocno zdziesiątkowana przez m.in. kontuzje.

Reprezentacja Polski zawalczy w Eliminacjach do Euro 2024

Fernando Satnos przejął reprezentację Polski przed startem eliminacji do mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech w dniach 14 czerwca – 14 lipca. By znaleźć się w finałach Biało-Czerwoni muszą zająć czołowe miejsce w grupie E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze eliminacyjne spotkanie rozegra w piątek 24 marca w Pradze z Czechami, którzy już ogłosili swoją kadrę. Trzy dni później podopieczni Fernando Santosa zmierzą się z Albanią w Polsce, a według deklaracji prezesa PZPN to spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym.

„Otrzymaliśmy wszystkie dokumenty po kontrolach dotyczących bezpieczeństwa, które jest dla nas kluczowe. Praca wielu osób przyniosła efekty. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces!” – napisał Cezary Kulesza na Twitterze.

Selekcja Fernando Santosa na selekcjonera

Fernando Satnos został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski 24 stycznia 2023 roku, czyli ponad miesiąc po podaniu informacji przez PZPN o nieprzedłużaniu kontraktu z Czesławem Michniewiczem, który co prawda awansował i wyszedł z grupy na Mundialu, to okoliczności poza sportowe.

Chodzi m.in. o szeroko komentowaną premię od rządu, która miała sprawić, że piłkarze mieli już nie chcieć z nim pracować. Proces wyboru Polaka również był bardzo długi, bo od informacji o odejściu z reprezentacji Paulo Sousy dnia 29.12.2021, Cezary Kulesza zwlekał do 31 stycznia z ogłoszeniem Michniewicza.

