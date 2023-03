Zadziwiające informacje ws. Czesława Michniewicza. Może trafić do Ameryki Południowej

W styczniu 2022 roku Czesław Michniewicz objął reprezentację Polski po Paulo Sousie, który przed świętami postanowił za wszelką cenę odejść do brazylijskiego Flamengo. Trener został postawiony przed trudnym zadaniem, bo z marszu musiał grać o finał baraży o MŚ ze Szwecją. Podczas mundialu w Katarze selekcjoner dokonał historycznego wyczynu – po 36 latach wyszedł z grupy mistrzostw świata, a potem w aurze skandalu rozstał się z kadrą.

Czesław Michniewicz szuka nowej pracy

Co jakiś czas w mediach pojawiały się informacje, że trener szuka pracy. Dziennikarze „Press and Journal” poinformowali, że szkocki klub Aberdeen szuka nowego trenera, a jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Jima Goodwina ma być właśnie Czesław Michniewicz.

Z kolei reporter Daily Echo Saints Benjy Nurick poinformował, że były trener m.in. Legii Warszawa miał skontaktować się z Southampton, w którym występuje reprezentant Polski — Jan Bednarek. „Były menedżer reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, skontaktował się ostatnio z Southampton, aby wyrazić zainteresowanie stanowiskiem menedżera” – napisał dziennikarz.

Czesław Michniewicz obierze zaskakujący kierunek?

Póki co nic z tego nie wyszło, ale w najnowszym odcinkiem Magazynu „Gol24” sportowy menedżer oraz były prezes i właściciel klubów m.in. piłkarskich Andrzej Grajewski poinformował, że były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz może obrać zaskakujący kierunek.

Zdaniem działacza były trener m.in. Legii Warszawa może trafić do Ameryki Południowej. Czesław Michniewicz ma być w kręgu zainteresowań federacji Chile, z którą mierzył się jako selekcjoner reprezentacji Polski przed mundialem w Katarze.

Czytaj też:

Reprezentanci Polski dostali zakaz od Fernando Santosa. To przez ostatni głośny wywiadCzytaj też:

Grzegorz Krychowiak zareagował na brak powołania. Zrobił to w swoim stylu