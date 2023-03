Taką jedenastką wyjdziemy na mecz Polska – Czechy. Fernando Santos może zaskoczyć

Przed nami pierwszy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024 – 24 marca Biało-Czerwoni zmierzą się z Czechami. Będzie to także debiut Fernando Santosa w roli naszego selekcjonera. W kadrze jest mnóstwo problemów, kontuzji i innych absencji, zagadką pozostaje więc to, jaką taktykę wybierze na to starcie Portugalczyk, oraz kto zagra w wyjściowym składzie. Pewne przecieki w tym temacie zdaje się mieć Roman Kołtoń.

Dziury w reprezentacji Polski

Jak na razie jasność mamy co do tego, kto na pewno nie wybiegnie na murawę w spotkaniu z naszymi południowo-zachodnimi sąsiadami. Na zgrupowaniu zabrakło wielu etatowych reprezentantów, którzy wypadli z powodu kontuzji. Santos nie może liczyć na Kamila Glika, Arkadiusza Milika, czy też Jakuba Modera. Ponadto kilku kolejnych graczy doznało urazów tuż przed zgrupowaniem lub już na nim. Nie przyjechał Kamil Piątkowski, drużynę opuścił Kacper Kozłowski, z kłopotami zdrowotnymi zmaga się Bartosz Bereszyński, a nie wiadomo też, co dalej z Sebastianem Szymańskim.

Ponadto decyzją samego szkoleniowca w kadrze Biało-Czerwonych zabrakło dwóch doświadczonych pomocników. Santos spełnił marzenie wielu kibiców, którzy domagali się, aby od reprezentacji odsunięty został Grzegorz Krychowiak, ponieważ od dłuższego czasu radził sobie bardzo słabo. Portugalczyk spełnił to życzenie. Podobnie postąpił wobec Mateusza Klicha, który dobrze radzi sobie w D.C. United w MLS. W gronie powołanych zabrakło również Dawida Kownackiego.

Przewidywana XI Biało-Czerwonych na mecz Czechy – Polska

Jak zatem wyjdą Polacy na mecz z Czechami? Roman Kołtoń twierdzi, że nasz nowy selekcjoner nie będzie eksperymentował i postawi na ustawienie z czterema obrońcami, co w ostatnich latach nie zawsze było regułą. Raczej nie ma też większych szans, abyśmy zagrali dwójką napastników. W jedenastce ma też pojawić się kilku młodych graczy, którzy jak dotąd nie zawsze byli podstawowymi piłkarzami naszej jedenastki.

Oto jedenastka sugerowana przez Romana Kołtonia na Twitterze: Szczęsny – Cash, Bednarek, Kiwior, Karbownik – Bielik, Linetty, Zieliński – Zalewski, Lewandowski, Skóraś (w ustawieniu 4-3-3).

Wątpliwości są jedynie do trzech pozycji. Na stoperze zamiast Bednarka może wystąpić Paweł Dawidowicz, na lewej obronie Przemysław Frankowski zamiast Karbownika, a na lewym skrzydle Jakub Kamiński zamiast Skórasia.

