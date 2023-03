Trener Czechów spokojny przed meczem z Polską. „Jestem w lepszym położeniu niż Santos”

Kibice reprezentacji Polski długo czekali na kolejny mecz kadry po mistrzostwach świata. W międzyczasie doszło do zmiany trenera. Po Fernando Santosu oczekuje się wprowadzenia do drużyny lepszego stylu i pewniejszych wyników. Już w piątek rozpocznie się nowy rozdział w historii naszej kadry prowadząc zespół w pierwszym meczu eliminacji EURO 2024.

Trener Czechów szuka przewagi nad Fernando Santosem

Już w pierwszym meczu kwalifikacji Polaków czeka najtrudniejszy sprawdzian. W Pradze zmierzą się z Czechami, kadrą, która, choć w ostatnich latach nie jest tak groźna jak przed kilkunastoma laty, to nadal jest wielkim zagrożeniem. W przeciwieństwie do Santosa, trener rywali, Jaroslav Silhavy, to osoba dobrze zaznajomiona ze swoim zespołem.

– Myślę, że jestem w lepszym położeniu niż Santos: pracuję z kadrą od lat, jestem Czechem, nie ma między mną a piłkarzami bariery językowej. Być może Santos może mieć kłopot, by od razu dotrzeć do polskich piłkarzy. Z drugiej strony to doświadczony trener, moje przewagi są więc umowne – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej 61-letni szkoleniowiec kadry Czech.

Tomas Soucek o reprezentacji Polski

Oprócz trenera, kadrę Czech reprezentował na konferencji kapitan zespołu, Tomas Soucek. Piłkarz West Hamu United uchodzi za jedną z największych gwiazd naszych rywali. Pomocnik z wielkim szacunkiem wypowiadał się na temat Polaków. Można doszukiwać się w tym zwykłej kokieterii, lecz piłkarz podkreślał, że zmiana trenera biało-czerwonej kadry to także niepewność dla nich, bo nie znają jeszcze stylu gry przeciwnika.

– Oczywiście, obejrzeliśmy wszystkie mecze Polaków z ostatnich miesięcy, ale tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Może się okazać, że po kilku minutach meczu trzeba będzie zmienić taktykę, bo Fernando Santos wymyśli styl kadry Polski na nowo – stwierdził kapitan zespołu.

Grupa E eliminacji EURO 2024

Piątkowy mecz pomiędzy Czechami a Polską rozpocznie kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Oprócz wspomnianych ekip o awans na turniej w Niemczech powalczą w grupie E także Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia.

