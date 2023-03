Mocne słowa o konferencji Lewandowskiego. „Ten temat i tak umarłby śmiercią naturalną”

Polacy szykują się do inauguracji eliminacji mistrzostw Europy. W piątek w Pradze rozegrają pierwszy mecz przeciwko kadrze Czech. Będzie to także debiut Fernando Santosa w roli trenera drużyny. Nieoczekiwanie na przedmeczowej konferencji prasowej dominował temat związany z ubiegłorocznym mundialem.

Ryszard Tarasiewicz komentuje słowa Roberta Lewandowskiego

Obecny na konferencji Lewandowski odniósł się do afery premiowejoraz związanym z nią wywiadem Łukasza Skorupskiego. Przeprosił za niewłaściwe zachowanie wskazując, że kadra miała wiele momentów do spokojnego rozwiązania i wyjaśnienia sprawy, lecz tego nie zrobiła. Ponadto podkreślił, że sytuacja rozmowy bramkarza kadry została „załatwiona” wewnątrz zespołu.

Do słów Lewandowskiego odniósł się Ryszard Tarasiewicz. Były reprezentant Polski, który rozegrał 58 meczów w biało-czerwonej koszulce, do niedawna prowadził pierwszoligową Arkę Gdynia. W rozmowie z TVP Sport stwierdził, że piłkarz Barcelony nie musiał wracać do starych wydarzeń, gdyż temat wkrótce sam przestałby istnieć. Dodał, że przypadek afery premiowej nie jest tak drastyczny jak sytuacje z innych kadr.

– Według mnie ten temat i tak umarłby śmiercią naturalną. Przyjdą pierwsze mecze w eliminacjach, później czerwcowe zgrupowanie… Skoro jednak Robert postanowił tak zareagować, to tym bardziej widać, że nie ma sensu do tego wracać. Dalsze rozdrapywanie tego tematu nie przyniesie nic pozytywnego, nie zbudujemy na tym atmosfery w reprezentacji i wokół niej. Spójrzmy na inne drużyny narodowe. W niektórych dochodziło do większych skandali, dlatego trzeba zamknąć tę sprawę i patrzeć w przyszłość – powiedział 60-letni trener.

Reprezentacja Polski przed początkiem eliminacji Euro 2024

Polacy zmierzą się z Czechamiw piątek o godzinie 20:45. Z kolei w poniedziałek o tej samej porze na warszawskim Stadionie Narodowym podejmą Albanię. Stawką spotkań jest pierwsze miejsce w grupie E eliminacji Euro 2024.

