Robert Lewandowski szczerze o swoim kompleksie. Nawiązał do czasów dzieciństwa

W wielu dotychczas udzielanych wywiadach Robert Lewandowski przyznawał szczerze, że przez dłuższą część kariery był bardzo skromnym piłkarzem, co, jak sam stwierdził, częściej okazywało się wadliwe niż pomocne w drodze na piłkarski szczyt. Dziś kapitan reprezentacji Polski jest jednym z najlepszych futbolistów świata i chętniej opowiada o swojej przeszłości i tego, jak wyglądało jego dzieciństwo. W filmie „Nieznany” produkcji Amazon Prime Video był szczery, jak nigdy dotąd.

Robert Lewandowski zdradził swój skryty kompleks

Życie prywatne Roberta Lewandowskiego wciąż jest dla jego wielu fanów wielką niewiadomą, aczkolwiek liczy się dla nich przede wszystkim to, co prezentuje na boisku. Tym razem przy okazji wspomnianej produkcji mogliśmy dowiedzieć się wielu spraw, których snajper Biało-Czerwonych się wstydził oraz które skrywał przed światem. Jak się okazuje, w przeszłości RL9 miał spory kompleks, który dotyczył źle zbudowanej sylwetki i słabego umięśnienia, czego zazdrościł swoim rówieśnikom.

– Byłem wesołym, uśmiechniętym chłopakiem, otwartym na świat, ale pewne sytuacje życiowe mnie trochę zblokowały. Do wieku nastolatka to było moim kompleksem, że nie miałem tych mięśni. Że kolana był szersze niż mięśnie. I przez to było mi nawet czasami głupio. Zastanawiałem się nawet, czy włożyć krótkie spodenki, bo mam tak chude nogi, że to dziwnie wygląda – mówił w filmie „Nieznany” Robert Lewandowski.

Rówieśnicy nie dawali spokoju Robertowi Lewandowskiemu

Na tym nie koniec. Napastnik FC Barcelony przyznał, że przez wiele lat jego skromność i skrytość dawała mu się we znaki, przez co miewał spore problemy w towarzystwie.

– Brakowało mi odwagi, pewności siebie. Moi rówieśnicy wykorzystywali to, żeby mi dopiec albo coś powiedzieć. Wiadomo, jak to jest u młodych chłopaków. Szukają słabych punktów u tych słabszych – dodawał Robert Lewandowski.

